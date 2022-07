Chapel Hart to trzy wokalistki z Mississippi. "Dorastałyśmy w małej społeczności o nazwie Hearts Chapel. Rodzinny zespół (tworzą go dwie siostry i kuzynka) przed jurorami zaprezentował własny utwór "You Can Have It, Jolene", co jest nawiązaniem do przeboju Dolly Parton "Jolene" z 1974 roku.

"Byłyśmy mocno zainspirowane 'Jolene' i uwielbiamy tamtą historię. Pomyślałyśmy, że nie możemy od 1974 roku do teraz walczyć o tego samego mężczyznę. Więc powiedziałyśmy sobie: 'możesz go sobie wziąć, Jolene'" - opowiadała Danica, jedna z wokalistek.



Chapel Hart oczarowały publikę. Ta domagała się "złotego przycisku"

Po wykonaniu piosenki, publiczność nie tylko zgotowała uczestniczkom owacje na stojąco, ale zaczęła głośno skandować "złoty przycisk". Jurorzy również byli pod wrażeniem występu.



Wideo Golden Buzzer: Chapel Hart Wows The Judges With Original, "You Can Have Him Jolene" | AGT 2022

"To było fantastyczne. Uwielbiam was. Uwielbiam wasze ruchy sceniczne. To było po prostu genialne" - mówił Simon Cowell. Juror pytał się też, dlaczego wokalistki do tej pory nie próbowały zdobyć profesjonalnego kontraktu.

"Próbowałyśmy przez ostatnie kilka lat w Nashville, ale było trudno. Country nie zawsze wygląda tak, jak my" - komentowała Danica. "Czasami trzeba wyważyć drzwi. I myślę, że tym występem właśnie to zrobiłyście" - dodał Cowell.

"Wasza radość jest zaraźliwa" - stwierdziła Heidi Klum. "Wszystko było perfekcyjne - piosenka, energia. Widać, że robicie to od dawna" - stwierdziła Sofia Vergara.

Jurorzy łamią zasady w "Mam talent". "Zasłużyły na to"

"Uwierzcie mi, gdybym, nie wykorzystał wcześniej złotego przycisku, dziś bym go wcisnął" - mówił Cowell, który swój złoty przycisk wykorzystał wcześniej po występie Polki Sary James.



Żaden z jurorów i prowadzący Terry Crew nie mieli już możliwości przepuszczenia uczestniczek do odcinków na żywo. Po naradzie zdecydowano się jednak naruszyć zasady programu i Chapel Hart otrzymały "kolektywny złoty przycisk".

Nagranie z występem tria obejrzano w ciągu pięciu dni ponad pięć milionów razy. Skomentowała je nawet Dolly Parton na swoim Twitterze. "Co za zabawa moją piosenką" - komentowała gwiazda.