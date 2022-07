Daria Zawiałow od 2016 roku była żoną lidera Całej Góry Barwinków, Tomasza Kaczmarka. W ostatnich miesiącach w sieci pojawiały się plotki, że związek pary to już przeszłość. Choć początkowo piosenkarka dementowała te informacje, to po jakimś czasie przyznała, że jej drogi z mężem się rozeszły.

Daria Zawiałow pokazała nowego chłopaka. Kim jest Rubens?

Niespodziewanie w niedzielny wieczór pochwaliła się zdjęciem, na którym można zobaczyć jej nowego towarzysza. Jest nim Piotr Rubik "Rubens", gitarzysta i autor piosenek, z którym współpracuje na scenie od dobrych kilku lat. Ostatnio wydał swoją debiutancką EP-kę "Wynoszę się".

Jego singel "Wszystko OK?" w ostatnich miesiącach stał się przebojem stacji radiowych w Polsce. Ponadto Rubens występował m.in. z Wojtkiem Mazolewskim, Johnem Porterem, grupą LemON czy Mrozem, z którym współtworzył piosenkę "Złoto".

Fani duetu nie wydają się być zaskoczeni obwieszczeniem Zawiałow. "Wiedziałam, gdy zobaczyłam Was na scenie Ż w Poznaniu"; "Napisałam to do Rubensa już rok temu, ale wtedy zaprzeczył. Czułam te fluidy!" - piszą fanki. Rubens w końcu od kilku lat jest gitarzystą zespołu Darii i brał udział w nagrywaniu jej kilku albumów.

Jeśli ktoś pomyślałby, że to żart, to Daria Zawiałow w komentarzu dopisała, że to "poważnie", a Rubens zamieścił emotikony serc. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć parze szczęścia!

