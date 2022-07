Lider Mumford & Sons (sprawdź!) , który obecnie szykuje się do premiery debiutanckiego solowego albumu, ogłosił wieści na swoich mediach społecznościowych. Spielberg pojawił się za kamerą, a jego małżonka, Kate Capshaw, pełniła na planie funkcję producentki, wózkarza i scenografki. Zdjęcia odbyły się w sali gimnastycznej w liceum w Nowym Jorku.

Z napisów końcowych dowiadujemy się, że również małżonka Mumforda, słynna aktorka Carey Mulligan, była zaangażowana w produkcję klipu "Cannibal" - odpowiadała za dźwięk oraz kostiumy.

"W niedzielę, 3 lipca, w sali gimnastycznej w jednym z liceów w Nowym Jorku, Steven Spielberg nakręcił pierwszy w swojej karierze teledysk, jednym ujęciem, na swoim telefonie. Jestem niezwykle poruszony ogromem wsparcia ludzi dookoła mnie, którzy umożliwiają mi nagrywanie muzyki dla was. Nie wiem, czy uda mi się w pełni oddać, jak bardzo jestem wdzięczny. Jeśli komuś udaje się to odnotować, jestem wniebowzięty. Kate i Steven zrozumieli to i nie mogę im wystarczająco podziękować" - entuzjastycznie podsumował Mumford na swoim Instagramie.

Marcus Mumford przygotowuje solowy album

Muzyk napisał "Cannibal" w 2021 roku i jest to pierwszy utwór zapowiadający album "(self-titled)", który ukaże się 16 września. Piosenka opowiada o osobistych problemach gwiazdora. "W styczniu 2021 roku stanąłem twarzą w twarz z demonami, z którymi borykałem się od dawna. Napisałem utwór 'Cannibal' i zabrałem go do mojego przyjaciela Blake’a Millsa. Tak rozpoczął się proces tworzenia całego albumu. Krążek ten jest bardzo bliski memu sercu" - wyznał.

Mumford po raz pierwszy zdradził plany wydania solowego albumu podczas koncertu w Los Angeles w Greek Theatre, gdzie wspólnie z Brandi Carlile zaśpiewał utwór "How". Na krążku "(self-titled)", poza Carlile, gościnnie pojawią się także Phoebe Bridgers, Clairo oraz Monica Martin.

Poza Mumford & Sons, Mumford współpracował z takimi artystami jak Taylor Swift, Tom Morello, Laura Marling czy Ray Davies.