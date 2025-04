Natalia Szroeder została nominowana w kategoriach " Album Roku Pop " i " Singiel Roku Pop ". Tuż przed występem na Fryderykach opowiedziała Interii Muzyce o tym, dlaczego ostatnio czuje się szczególnie emocjonalna. Artystka zaprezentowała na scenie utwór " Zwierzęta nocy " z płyty " REM ", a pomogła jej w tym Mela Koteluk . Jurorka programu " Must Be The Music " wspomniała również o odbiorze programu przez widzów: "Dużo w tym wszystkim jest żartu. Absolutnie nikt z nas nie ma na celu urażania jakimś uśmiechem kogokolwiek, tylko to jest żart. Druga kwestia jest taka, że to jest montowane, więc czasem w zależności od telewizyjnej potrzeby [ten montaż tak wygląda], a pamiętajmy, że jest to rozrywka. Nikt z nas nie ma takiej intencji, żeby kogokolwiek urazić albo podciąć skrzydła. Tam było naprawdę bardzo dużo dobrej energii".

Na Fryderykach 2025 porozmawialiśmy również z Melą Koteluk, która wyjawiła nam, co myśli o nominacjach do wielkich nagród. Wokalistka dostała nominację za "Himalaje", a jej album "Harmonia" jest już dostępny we wszystkich serwisach cyfrowych. Artystka wspomniała również o kategorii, którą uważa za najważniejszą "Zarówno do krytyki i do nagród trzeba podchodzić z przymróżeniem oka. Trzeba robić swoje" - wspomniała w wywiadzie dla Interii Muzyki Mela, przypominając tym samym o tym, za co lubi Next Fest, czyli unikalne wydarzenie łączące koncerty, networking oraz konferencję branżową. "Przygotowania idą bardzo dobrze. Występujemy właściwie od razu po Wielkanocy. Lubię ten festiwal między innymi za to, że moja matka pochodzi z Wielkopolski. To jest naprawdę bardzo ciekawa impreza. To miejsce, gdzie można nastawić uszy i wysłuchać nowe głosy" - opisała Next Fest wokalistka. Kolejna edycja poznańskiej imprezy odbędzie się 24-26 kwietnia tego roku, a nie zabraknie na niej również występu Meli Koteluk!