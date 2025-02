Fryderyki 2025 po zmianach. Znamy szczegóły

Fryderyki 2025 wracają do TVP (w ubiegłych latach telewizyjną transmisję można było oglądać w TVN-ie). To jednak nie koniec nowości - organizatorzy tym razem zapraszają publiczność do trzech różnych miast. Koncerty - podczas których poznamy laureatów - odbędą się w Warszawie, Katowicach oraz Krakowie.