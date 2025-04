To nazwisko zna tylko prawdziwy fan Beatlesów. Teraz schodzi ze sceny na dobre

Pete Best, 83-letni muzyk i były członek legendarnego zespołu The Beatles, ogłosił przejście na emeryturę i zakończenie działalności scenicznej. Wieści o odejściu artysty z życia publicznego przekazał jego brat, Roag Best, publikując oświadczenie w mediach społecznościowych. Jak zaznaczył, decyzja Pete’a wynika z osobistych powodów.

"To była absolutnie wspaniała przejażdżka. Jednak wszystko się kończy. Mój brat Pete ogłosił dzisiaj, że wycofuje się z osobistych występów i występów z grupą”- napisał Roag na Facebooku, dziękując fanom za lata wsparcia i wspólne koncertowe emocje.

Zaplanowany na 23 sierpnia koncert został oficjalnie odwołany, a bilety będą zwracane.

Pierwszy Beatle za perkusją

Choć dziś perkusistę The Beatles kojarzymy głównie z Ringo Starrem, to właśnie Pete Best jako pierwszy zasiadł za bębnami zespołu. W latach 1960-1962 był pełnoprawnym członkiem grupy, uczestnicząc w tzw. “okresie hamburskim” - jednym z najbardziej formujących momentów w historii The Beatles.

Jego gra towarzyszyła zespołowi podczas setek występów w Niemczech i Wielkiej Brytanii, a jego styl i wygląd przyciągały tłumy fanek.

Kontrowersyjne rozstanie z zespołem

Best został zwolniony z zespołu 16 sierpnia 1962 roku na prośbę Johna Lennona, Paula McCartneya i George’a Harrisona. Oficjalnym powodem były słabe umiejętności gry na perkusji według pozostałych członków. Biografowie zespołu wskazują też inne możliwe motywy, m.in. rosnącą popularność Besta wśród fanów oraz napięcia personalne wewnątrz grupy.

Na jego miejsce do zespołu dołączył Ringo Starr - i to właśnie on trafił na wszystkie przełomowe nagrania zespołu, które przeszły do historii muzyki.

Od urzędnika do lidera własnego zespołu

Po odejściu z The Beatles Pete Best przez wiele lat trzymał się z dala od show-biznesu. W latach 1968-1988 pracował jako urzędnik państwowy. Powrót na scenę nastąpił dopiero w 1988 roku, gdy założył The Pete Best Band, z którą występował przez kolejne dekady, prezentując materiał z czasów The Beatles, jak i własne kompozycje.

Uznanie i zasłużona rekompensata

W 1995 roku Best otrzymał finansowe zadośćuczynienie w związku z wydaniem płyty "Anthology 1". Album zawierał archiwalne nagrania The Beatles, w tym dziesięć utworów z jego udziałem. Było to swoiste uhonorowanie jego wkładu w początki zespołu, który - mimo burzliwego zakończenia - na zawsze pozostanie częścią historii muzyki.

