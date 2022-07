Mieszkający w New Jersey Sam Siri, znany lepiej jako Nicotine Dolls, do "Mam talent" zgłosił się, gdyż tworzył muzykę niemal przez całe życie, a miesiąc przed castingiem po raz pierwszy udało mu się spłacić rachunki tylko dzięki swojej twórczości.

"Przed robieniem muzyki sprzątałem domy, malowałem domy, ale w tym nie byłem dobry. Znakomicie radziłem sobie jako sprzątacz, ale za malowanie muszę przeprosić wszystkich, którym to zrobiłem" - wspominał.



Niesamowity głos Sama Siriego. Jurorzy pod wrażeniem

W programie wokalista zaśpiewał własny utwór pt. "Tell Me What Makes You Sad". Uwagę jurorów niemal natychmiast przykuła barwa głosu uczestnika. Sofia Vergara oglądała jego występ z szeroko otwartymi ustami. "Niesamowite" - krzyczał zza kulis Terry Crews.

