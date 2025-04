Edyta Górniak o mrocznej stronie show-biznesu: "Nie mogłam wstać przez pięć dni”

Świat show-biznesu kojarzy się z blaskiem fleszy, prestiżem i ogromnymi sukcesami, ale od lat wiadomo, że ma też swoje ciemne strony. Używki, presja i bezwzględne wymagania menedżerów mogą prowadzić do wyniszczenia organizmu. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim Edyta Górniak przyznała, że nigdy nie sięgnęła po alkohol ani inne substancje, ale doskonale rozumie, dlaczego wielu artystów się na to decyduje.

"Byłam kilka razy w takim momencie, że głęboko zrozumiałam, dlaczego ludzie to robią - z wyczerpania, poczucia zdrady przez najbliższych współpracowników, przez to, że patrzy się na nich jak na statystykę, z traktowania przedmiotowego, gadżetowego. To jest bardzo trudne i bardzo częste" - wyznała wokalistka.

Jednocześnie wspomniała o gwiazdach, które nie wytrzymały presji i były zmuszane do występów mimo wyczerpania. "Pomyślałam sobie wtedy o Elvisie Presleyu , o Amy Winehouse , o Whitney Houston, którzy mieli kontrakty podpisane przez swoich przedstawicieli, którzy chcieli ciągle zarabiać pieniądze na ich wydolności. Nie mogli się wydostać z tych kontraktów, musieli je realizować, dlatego musieli brać różne środki dopingujące, by mieć siłę na jeszcze jeden koncert".

W tych chwilach wracała myślami do swojej babci, która była dla niej ogromnym wsparciem w dzieciństwie. "Gdy pan o to zapytał, pomyślałam: 'Co by babcia powiedziała?'. Moja ukochana babcia. Te krople miłości, które pamiętam z dzieciństwa, to są właśnie dzięki niej"