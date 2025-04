"Autobiografia" to nostalgiczna i pokoleniowa ballada, która ma bardzo ważny wydźwięk, szczególnie dla osób, które dorastały w PRL-u. Utwór po dziś dzień uznawany jest za jeden z największych hitów Perfectu, a wielu przypisuje mu status kultowego. Nic więc dziwnego, że wykonanie młodej uczestniczki podzieliło internautów. Na facebookowym profilu Telewizji Polskiej pojawił się fragment zwycięskiego występu z "Szansy na sukces", a w komentarzach pojawiły się zarówno głosy zachwytu, jak i krytyki. Część widzów pochwaliła barwę głosu oraz nowatorskie podejście początkującej artystki do klasyka. Inni zaś stwierdzili, że jej odświeżona wersja hitu sprzed lat to "profanacja".

"Nieee!", "No nie podoba mi się tak do końca, za nisko śpiewa i przez to niestety intonacja leży", "Fajnie, ale to była profanacja 'Autobiografii'. Może jakby to był program parodiowy?", "E tam, spaprała", "Zaśpiewaj normalnie... To wystarczy. Bez żadnych dodatków, bo one nigdy nie będą czymś lepszym, lecz wręcz przeciwnie" - czytamy w negatywnych komentarzach.