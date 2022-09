Mel C (Spice Girls) pracuje nad solową płytą. Co już wiemy?

Melanie C, wokalistka znana przede wszystkim z grupy Spice Girls, promuje właśnie swoją autobiografię zatytułowaną "Who I am" ("Kim jestem"), która ukazała się 15 września. Mimo napiętego grafiku i obowiązków związanych z promocją książki, wokalistka zdradziła, że właśnie pracuje nad kolejnym, dziewiątym już albumem studyjnym. Choć proces, jak na razie, przebiega powoli, Spicetka pochwaliła się, że nagrała już kilka nowych utworów i liczy na to, że po promocji książki będzie mogła w pełni poświęcić się nagrywaniu kolejnych.

Mel C wystąpiła na Glastonbury 2022 /Matthew Baker/Redferns /Getty Images