Lider Queens Of The Stone Age wolny od raka. Ma za sobą trudny czas

Queens Of The Stone Age to założony w 1997 roku amerykański zespół rockowy. W lipcu tego roku odwiedził Europę, w tym Polskę i Open'er Festival (sprawdź!) . Aktualnie grupa koncertuje po Wielkiej Brytanii. Z tej okazji lider Josh Homme porozmawiał z ITV News, dając fanom kilka aktualizacji na temat swojego życia osobistego.

Wokalista przyznaje, że ostatnie 18 miesięcy było dla niego niezwykle trudnych. Począwszy od problemów rodzinnych, przez śmierć przyjaciół i diagnozę nowotworu.

Przyznaje, że nagłe odejście Marka Lanegana w lutym 2022 roku, a także Taylora Hawkinsa miesiąc później bardzo go rozbiło i dostarczyło "bólu serca". "Ale też nigdy nie nauczyłem się tak wiele tak szybko. Więc mimo wszystko jestem za to wdzięczny, ponieważ czuję się bliżej tych rzeczy, które naprawdę kocham" - stwierdził Homme.

Jakiś czas temu wokalista przeszedł operację nowotworu. Zapytany przez dziennikarza o chorobę, stwierdził stanowczo: "Wszystko w porządku. Jestem czysty". 50-letni wokalista trudne chwile zniósł dzięki wsparciu dzieci, a jeśli miałby określić swoje samopoczucie na przestrzeni całego toku, to teraz "czuje się najlepiej".

"W porządku jest być ogólnikowym i mówić: 'Nadchodzą mroczne czasy', ale wydaje mi się, że sam bardziej niż kiedykolwiek staram się szukać światła" - powiedział o swoim podejściu do życia.

Jeśli chodzi o sprawy osobiste, to warto przypomnieć, że w marcu 2022 roku sąd przyznał wokaliście tymczasową wyłączną opiekę prawną nad trójką dzieci, które dzieli z żoną Brody Dalle. Między byłymi małżonkami (rozwiedli się w 2019 roku) niemal cały czas wybuchały konflikty. Wcześniej wzajemnie oskarżali się o napaść fizyczną i złożyli wnioski o zakaz zbliżania się.

