Kurski wszedł na scenę wręczyć nagrodę… i się zaczęło. Wybuchł skandal

Wiadomości

Już za niecały miesiąc odbędzie się tegoroczny Festiwal w Opolu. Niejednokrotnie zdarzało się, że podczas święta polskiej piosenki dochodziło do zaskakujących wydarzeń na scenie. W pamięci widzów zapisał się m.in. rok 2016, kiedy to doszło do nieoczekiwanych sytuacji pierwszego i ostatniego dnia imprezy.

Jacek Kurski wręczał Michałowi Szpakowi nagrodę w Opolu podczas gwizdów i buczenia /Piotr Kamionka /Reporter