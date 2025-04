Sanah ostrzega swoich fanów. Wydała ważne oświadczenie

"Docierają do mnie i mojego sanahowego tematu informacje o osobach, które podszywają się pode mnie i wysyłają do was wiadomości. Uważajcie proszę, to może być próba wyłudzenia. Nigdy nie udzielajcie informacji na swój temat, nie klikajcie w żadne linki, nie wysyłajcie swoich zdjęć, a przede wszystkim nie wysyłajcie nikomu żadnych pieniędzy" - napisała na Instagramie.