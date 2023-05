Jubileuszowa edycja Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu odbędzie się w dniach 9-11 czerwca.

Dyrektorem artystycznym 60. KFPP jest Remigiusz Trawiński. Kierownictwo muzyczne objęli Zygmunt Kukla i Grzegorz Urban. Rzecznikiem prasowym Festiwalu została Agata Konarska.

TVP ujawniła listę uczestników konkursów Debiuty (9 czerwca) i Premiery (10 czerwca). Nie brak tu uczestników "The Voice of Poland" (Łukasz Drapała, Iwaneczko, Seibert, Dominik Dudek, Rafał Brzozowski, Konrad Baum) czy preselekcji do Eurowizji (Felivers, Jan Majewski).



Opole 2023 - lista uczestników w konkursie Premiery:

1. Rafał Brzozowski - "W pokoju hotelowym"

2. Sara Chmiel X Gromee - "Ty i ja"

3. Łukasz Drapała - "Jeszcze jestem"

4. Iwaneczko - "Miłość"

5. Anastazja Maciąg - "Moment"

6. Mezo X Liber - "Jakie masz dziś plany"

7. Seibert - "Niby tak, niby nie"

8. Anna Sokołowska - "Jesteś przy mnie"

9. Tulia i Halina Mlynkova - "Przerwany"

10. Dominik Dudek - "Idę"

Opole 2023 - lista uczestników w konkursie Debiuty:

1. Konrad Baum - "Sam jak Ty"

2. Magda Bereda - "Jest mi do twarzy we własnej osobie"

3. Ewa Novel - "Na końcu świata"

4. Felivers - "Szminka"

5. Jan Majewski - "Właściwie mi dobrze"

6. Ada Szulc - "Co teraz"

7. Martyna Wójcik - laureatka Festiwalu Zaczarowanej Piosenki

8. Kamil Jachyra - "Kocham Cię", laureat "Szansy na Sukces. Opole 2023"

9. Laureat "Szansy na Sukces. Opole 2023". Finał dnia 21.05.2023

10. Klaudia Kowalik - "Za mało czasu", laureatka Opolskich Eliminacji do koncertu Debiuty.

60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Kiedy się odbędzie?

9 czerwca, festiwalu otworzy koncert "Wielka Gala - Od Opola do Opola", który wyreżyseruje Konrad Smuga. Przez 60 lat festiwal w Opolu prezentował obecne trendy muzyczne i interesujące gwiazdy krajowej sceny. Podczas koncertu wrócimy do najważniejszych muzycznych wydarzeń oraz wspomnimy artystów, którzy już odeszli.

Tego samego dnia zobaczymy koncert odbędzie się koncert "Debiuty", który przygotowany będzie w konwencji talent show, a młodych artystów oceni 4-osobowe jury.

Sobota, 10 czerwca rozpocznie się od koncertu "Premiery" w reżyserii Cypriana Ziąbskiego.

Następnie przyjdzie kolej na koncert, pt. "Czas ołowiu" w reżyserii Michała Bandurskiego. Podczas niego przypomnimy artystów, którzy zdobywali nagrody podczas festiwali w Opolu. Koncert zostanie wzbogacony archiwalnymi materiałami filmowymi.

W niedzielę 11 czerwca, odbędzie się koncert "Cała sala śpiewa z nami, czyli hity opolskiej publiczności", podczas którego usłyszymy opolskie przeboje, na których punkcie szalała publiczność.

"Ale To Już Było. Jest. I Będzie! 60 KFPP OPOLE 2023" to finałowy koncert festiwalu, za którym stoją Marek Sierocki i Bolesław Pawica, podczas którego piosenki będą okraszone felietonami "O’polskiej Kroniki Festiwalowej". Wg. zapowiedzi organizatorów, przypomniane zostaną "fragmenty kabaretonów, głośne wydarzenia z historii KFPP, fragmenty najważniejszych opolskich koncertów i opowieści o modzie festiwalowej, anegdoty, romanse festiwalowe oraz powiedzonka".