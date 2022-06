Program "Szansa na sukces" jest emitowany od 1993 roku. Do 2012 roku prowadził go Wojciech Mann, który stał się symbolem pierwszego polskiego talent show. Jego pomysłodawczynią była Elżbieta Skrętkowska, a w nim pojawiło się wiele późniejszych polskich gwiazd, jak Paulla, Krzysztof Zalewski, Justyna Steczkowska czy Ewa Farna.

Podczas 59. KFPP w Opolu "Szansę na sukces" okrzyknięto "najważniejszym programem rozrywkowym wszech czasów". Z tym, że mówiąc o show pominięto jego twórczynię, a także prowadzącego przez 19 lat - Wojciecha Manna. Nie jest tajemnicą, że dziennikarz od czasu odejścia z TVP dość negatywnie ocenia jej działanie.

Reklama

Festiwal w Opolu 2022: Koncert "Premiery" 1 / 30 Karolina Lizer Źródło: AKPA Autor: Mieszko Piętka udostępnij

Teraz w rozmowie z Plejadą skomentował całe zajście. Tłumacz i osobowość telewizyjna sądzi, że "nawet za komuny takiego chamstwa nie było".

"Przede wszystkim z uwagi na panią Elżbietę Skrętkowską chciałbym bardzo otwarcie i jasno powiedzieć, że jest to kolejny i zupełnie mnie niezaskakujący przykład chamstwa Telewizji Polskiej. Takim krokiem telewizja znów niszczy sobie opinię. Nawet za komuny takiego chamstwa nie było" - powiedział Plejadzie Mann.

Jak mówi 74-letni dziennikarz, sytuacja wcale go nie dziwi. "To, co w tej chwili robią ci, którzy dorwali się do władzy, to schlebianie najniższym gustom, obniżanie, gdzie się da, i wycinanie tych, którzy są za trudni, bo mają ambicje zrobić coś lepiej" - tłumaczy były gospodarz "Szansy na sukces".