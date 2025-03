Patrycja Markowska bardzo angażuje się w promocję nowego albumu, który już niebawem będzie dostępny do odsłuchu. Podzieliła się z fanami kulisami powstania teledysku do piosenki “ Obłęd ”, którego część kadrów była nagrywana w basenie. Okazało się, że produkcja kosztowała ją dużo stresu i mogła zakończyć się poważnym uszczerbkiem na zdrowiu.

Na Instagramie artystka opowiedziała fanom o sytuacji, która miała miejsce podczas nagrywania. Przed dużą ilość chloru w basenie, Markowska na pewien czas całkowicie utraciła zdolność widzenia. Cała sytuacja “napędziła jej strachu” jednak została opanowana. Dodatkowo, woda zabarwiła jej włosy na zielony kolor. Mimo, że jest to kompletnie niegroźne, to z tym kłopotem piosenkarka mierzyła się znacznie dłużej.

“Podczas zdjęć do "Obłędu" nie było tak kolorowo (chyba że mówimy o włosach, które stały się zielone). Jednak utrata wzroku naprawdę napędziła mi strachu! Na szczęście wszystko wróciło do normy, także dalej będę Was widziała ze sceny” napisała Patrycja. Choć sytuacja zdawała się groźna, na szczęście nie stało się nic poważnego.