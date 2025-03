Miley Cyrus przygotowuje się do wydania wizualnego albumu "Something Beautiful", zaś Noah Cyrus ma za sobą premierę kawałka "Don’t Put It All On Me". Obu projektom towarzyszą dopracowane klipy i wizualizacje, na których siostry świetnie się prezentują. Na pewno sądzi tak ich ojciec, Billy Ray Cyrus, który w poruszającym poście docenił pracę córek.

Billy Ray Cyrus jest dumny ze swoich córek. "Dzięki Bogu, że mnie nie widzicie"

Billy Ray Cyrus nadal nie ma dobrych stosunków z rodziną. Mówi się, że jest bliżej z córką Noah, zaś Miley odsunęła się od ojca ze względu na podtrzymanie racji matki oraz usilne wspieranie przez ojca Donalda Trumpa. Przypomnijmy, że w rodzinie Cyrusów jakiś czas temu doszło do wielkiej awantury, na skutek której wszyscy się poróżnili. Billy Ray Cyrus w 2022 roku rozstał się z ówczesną partnerką i matką swoich dzieci - Trish Cyrus, po czym wdał się w romans z młodą kobietą.

Muzyk odszedł od rodziny, która błyskawicznie przestała utrzymywać z nim kontakt i do dziś wszyscy pozostają w konflikcie. 63-latek boryka się z uzależnieniami, co nie ułatwia mu odbudowania relacji z dorosłymi już pociechami. Choć swojego czasu apelował za pomocą internetu o zażegnanie konfliktu, nic to nie dało. "Wszyscy trzymamy się wspomnień o człowieku, którego kiedyś znaliśmy i mamy nadzieję, że przyjdzie dzień, w którym powróci. Nie jesteś zdrowy, tato, i wszyscy to zauważają" - napisał wówczas na Instagramie syn muzyka country.

"Jestem zachwycony ostatnimi działaniami nie jednej, a dwóch moich córek. (...) Ciało i krew... one całkowicie przenoszą swoją sztukę na zupełnie nowy poziom. Gratulacje dziewczyny! Dobra robota. (...) Jestem cholernie dumny z was obojga. Pisząc to, płaczę. Dzięki Bogu, że mnie nie widzicie. Bawcie się dobrze i bądźcie szczęśliwe! Kocham, tato" - napisał w poście Billy, dzieląc się ze swoimi obserwatorami zdjęciami córek.

