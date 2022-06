Przypomnijmy, że ubiegłoroczny festiwal w Opolu odbył się w dniach 3-6 września 2021. W tym roku organizatorzy postanowili przywrócić termin przed wakacjami - 17-21 czerwca.

Festiwal rozpoczął się piątkowymi koncertami w TVP1 "Od Opola do Opola. Wielkie Gwiazdy! Legendarne Przeboje" i "Folkowe Opole".

Za nami też sobotni konkurs Premiery, w którym bezapelacyjnie triumfowała Karolina Lizer, oraz jubileuszowy koncert Justyny Steczkowskiej, która w Opolu świętowała swoje 50. urodziny (choć wypadają one dokładnie 2 sierpnia).

Opole 2022: Debiuty - kto pojawił się na scenie?

"Debiuty", tak samo jak "Premiery", to tradycyjny punkt opolskiego festiwalu. Podczas koncertu dziesięciu debiutantów walczyło o Karolinkę, czyli Nagrodę im. Anny Jantar, przyznawanej przez jury, oraz o nagrodę publiczności. Motywem przewodnim tegorocznych "Debiutów" jest "pisanie listów w formie szczerego wyznania uczuć - jak uczestnicy widzą siebie i świat".

Wydarzenie prowadzili Ida Nowakowska-Herndon i Tomasz Wolny. Uczestników oceniało jury w składzie: Marek Piekarczyk, Kasia Cerekwicka, Wanda Kwietniewska, Rafał Paliwoda (dyrektor Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu) i Łukasz Ciechański (radiowa Trójka).



Koncert otwarli Anna Byrcyn, Jan Traczyk, Iza Zalewska i Kamil Czeszel ("Napisz proszę"), czyli odpowiednio laureaci Debiutów z 2021 i 2020 r.

Jako pierwsza zaśpiewała laureatka Festiwalu Zaczarowanej Piosenki Amelia Dubanowska ("Ortygia").

Kolejna uczestniczka to znana z "The Voice of Poland" Anna Hnatowicz ("Naucz mnie żyć od nowa"). Franciszek Barnowski w Opolu znalazł się jako laureat "Szansy na sukces" z piosenką "Dom".



Kaja Gniecioszek ("Głowa do góry") ma zaledwie 15 lat, a muzykę do jej piosenki napisał Marcin Nierubiec, który tworzył utwory dla Maryli Rodowicz, Krzysztofa Krawczyka, Michała Bajora, Izabeli Trojanowskiej, Dody i wielu innych. W 2021 roku jego kompozycja "Chowam się" w wykonaniu Ani Byrcyn zwyciężyła Konkurs Debiutów na 58. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Z kolei autorem tekstu jest Marek Dutkiewicz, który stworzył wiele największych przebojów polskiej muzyki rozrywkowej jak "Dmuchawce, latawce, wiatr" Urszuli, "Szklana pogoda" Lombardu czy "Jolka, Jolka" Budki Suflera.

Duet SSKJEGG ("Odżyję") to laureaci konkursu Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, a Weronika Szymańska ("Pióra") dała się poznać z programu "The Voice of Poland".

Festiwal w Opolu 2022: Debiuty 1 / 16 Ida Nowakowska i Tomasz Wolny Źródło: AKPA Autor: Mieszko Piętka udostępnij

"Sprawa jest skomplikowana, nie wiem co robimy" - powiedział w pewnym momencie prowadzący Tomasz Wolny, a podobnego zdania byli również widzowie, którym ciężko było się odnaleźć w ostatnim koncercie.

Zmianę klimatu na góralski wprowadziła Basia Gąsienica Giewont ("Nie bede"). Kolejnym uczestnikiem związanym z "The Voice of Poland" był Wiktor Kowalski ("Co dnia"). Magdalena Meg Krzemień ("Od dzisiaj") poza "The Voice of Poland" znana jest także widzom Polsatu z programu "The Four. Bitwa o sławę", który wygrała.

Konkursową stawkę zamknęła Marie z piosenką "Babyhands". Pod tym pseudonimem kryje się 22-letnia Julita Maria Kusy, ciesząca się dużym powodzeniem na TikToku (prawie 60 tys. fanów) i w serwisie Spotify (blisko pół miliona słuchaczy), który umieścił ją w swoim zestawieniu Spotify Radar obok Oliwki Brazil i bryskiej.

Przed ogłoszeniem wyników uhonorowano legendarnego kompozytora Andrzeja Korzyńskiego, który zmarł 18 kwietnia 2022 r. Ania Rusowicz przypomniała "Czekam na miłość", którą w oryginale wykonywała jej mama Ada Rusowicz z grupą Niebiesko-Czarni. Marcin Sójka zaśpiewał "Kiedy nadejdzie czas" z dorobku zespołu Wiślanie, a Aleksandra Szmyd zmierzyła się z piosenką "Domek bez adresu" z repertuaru Czesława Niemena.

Na sam koniec muzyczny medley związany z tematem koncertu Debiuty zaprezentowali Filip Lato, Karolina Stanisławczyk, Ania Byrcyn i Tadeusz Seibert ("Jak się masz, kochanie" Happy End, "Fiołkowe pole" Sobla, "List" Hey, "List" Kamila Bednarka i "Medytacje wiejskiego listonosza" Skaldów).

Dobrze po godz. 1 w nocy zamknięto linie do głosowania, a na scenie pojawili się wszyscy debiutanci, by razem zaśpiewać "List do świata" grupy Pod Budą.



Nagrodę im. Anny Jantar (i 30 tys. zł) dla najlepszego Debiutanta otrzymała Magdalena Meg Krzemień! Z kolei nagrodę publiczności zdobył Wiktor Kowalski.



Oto pełna lista uczestników:

Amelia Dubanowska - "Ortygia" (laureatka Festiwalu Zaczarowanej Piosenki),

Anna Hnatowicz - "Naucz mnie żyć od nowa",

Franciszek Barnowski - "Dom" (laureat "Szansy na sukces"),

Kaja Gniecioszek - "Głowa do góry",

SSKJEGG - "Odżyję" (laureaci konkursu Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu),

Weronika Szymańska - "Pióra",

Basia Gąsienica Giewont - "Nie bede",

Wiktor Kowalski - "Co dnia" (laureat "Szansy na sukces"),

Magdalena Meg Krzemień - "Od dzisiaj",

Marie - "Babyhands".