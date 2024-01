Maryla Rodowicz to jedna z najpopularniejszych piosenkarek w historii polskiej muzyki. Do największych hitów gwiazdy, należą m.in. "Niech żyje bal", "Małgośka", "Sing-sing" czy "To już było".

Maryla Rodowicz wspomina swój debiut w Opolu. "To była pomyłka"

W jednym z odcinków "Szansy na sukces" uczestnicy musieli zmierzyć się z piosenkami, które w latach 60. i 70. królowały na festiwalu w Opolu. W jury zasiedli Irena Santor, Maryla Rodowicz i Krzysztof Cugowski.

Prowadzący program Marek Sierocki wykorzystał tę okazję, aby zapytać Marylę Rodowicz o jej historię z festiwalem.

"Byłam ze 40 razy w Opolu. To jest dużo, ale nie jestem znudzona" - przyznała Rodowicz.

Artystka dodała, że debiut na tej imprezie był dla niej wielkim marzeniem, chociaż nie wszystko poszło tak, jakby sobie to zaplanowała.



Zdjęcie Maryla Rodowicz / Mieszko Piętka / AKPA

"Pierwszy występ był pomyłką, absolutnie. Wtedy dawano piosenkę z przydziału. Człowiek nie miał wyboru, dostawał piosenkę, z którą musiał się zmierzyć. Śpiewałam wtedy w klubach studenckich rock'n'rolla, a tu dostałam piosenkę smętną, że nie wiedziałam, o czym to jest" - przyznała po latach.

Utworem, który nie przypadł gwieździe do gustu, był "Co ludzie powiedzą" z tekstem Agnieszki Osieckiej. Co ciekawe, kiedy po latach panie się poznały, rozpoczęły legendarną współpracę.

