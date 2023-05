Kiedy Kasia Moś zobaczyła Mateusza Krautwursta w 2008 r. w telewizyjnym programie "Fabryka Gwiazd", nawet przez myśl jej nie przeszło, że rok później spotkają się po raz pierwszy na scenie, śpiewając... chórki w recitalu Borysa Szyca .

Kasia i Mateusz wkrótce nagrali dwa pierwsze wspólne utwory, ale dzisiaj żadne z nich już nie pamięta, w której leżą szufladzie i w czyim biurku... Ich artystyczne drogi połączyła niedawno ponownie telewizja. Po nagraniu programu, do którego zostali zaproszeni Kasia Moś otrzymała od Mateusza Krautwursta demo jego możliwości kompozytorskich i autorskich. Słuchając tych propozycji wokalistka nabrała przekonania, że najwyższa pora zrobić coś razem na poważnie.

We wrześniu 2021 r. w Konkursie Premier podczas 58. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu Kasia razem z Jareckim zaprezentowali utwór "Dobre moce" , którego Mateusz Krautwurst jest współkompozytorem i współautorem tekstu oraz producentem.

Latem 2022 była jeszcze piosenka Mateusza "Femme Fatale" , w której znowu zaśpiewali Kasia Moś, Jarecki, ale też sam Mateusz Krautwurst i Kasta .

Wówczas Kasia postanowiła wrócić do jednego z utworów, z otrzymanego wcześniej od Mateusza demo i jesienią 2022 roku pojawił się utwór "Zapomnij" z gościnnym udziałem grającego na fortepianie Leszka Możdżera .

Teraz do sieci trafił kolejny efekt współpracy Kasi i Mateusza - piosenka "Miód". "Chcę mieć teledysk, w którym będę tańczyć!" - powiedziała wokalistka do kompozytora, tekściarza i producenta (Mateusz Krautwurst nagrał też niemal wszystkie instrumenty, zostawiając jedynie partię gitary Dobrosławowi Jabłońskiemu). Za klip odpowiada Kamil Zdzierak (Z Production).

Kim jest Kasia Moś?

Szersza publiczność poznała córkę dyrygenta Marka Mosia (założyciel Orkiestry Aukso) w 2006 r., gdy jako nastolatka wzięła udział w polskich preselekcjach do Eurowizji (zajęła wówczas 10. miejsce). W 2012 r. dotarła do finału trzeciej edycji "Must Be The Music. Tylko muzyka" w Polsacie. Trzy lata później wokalistka wypuściła swój debiutancki album "Inspination". Promowały go cztery single: "Zatracam się" ( sprawdź! ), "Break", "Pryzmat" oraz "Addiction" ( sprawdź! ).

Szersza publiczność poznała Kasię za sprawą Konkursu Piosenki Eurowizji 2017. Z utworem "Flashlight" ( posłuchaj! ) została wybrana reprezentantką Polski - w Kijowie udało jej się awansować do finału, w którym ostatecznie zajęła 22. miejsce (na 26 uczestników).

Jesienią 2017 r. wzięła udział w ósmej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie. Jako Alicia Keys wygrała jeden z odcinków, a w końcowej klasyfikacji zajęła piątą pozycję.

W 2020 r. gościnnie wsparła Arkadio w jego utworze "Schować pod skorupę". Wypuściła też swój singel "Wait" z udziałem przyjaciółki - Magdy Adamiak. Kolejną autorską propozycją były piosenki "Ślad", "Częściej" (z Happy Price) i "Mimi".

W maju 2021 roku wypuściła płytę "Moniuszko 200" będącą zapisem koncertu z NOSPR w Katowicach z grudnia 2019 r. Wykonawcy zaprezentowali wówczas współczesne interpretacje utworów Stanisława Moniuszki.

W połowie 2022 r. pojawił się album "Karin Stanek" zawierający jej wersje przebojów tytułowej wokalistki.