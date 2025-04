TVP świętuje, internauci liczą koszty. Kontrowersyjny koncert z okazji Tysiąclecia Korony Polski

"Co wspólnego z Koroną Polską mają współcześni artyści?"

"Skąd TVP bierze pieniądze na takie koncerty?"

"Czy nie powinno to być wydarzenie bardziej odzwierciedlające dawne czasy?"

"Za poprzedniego rządu narzekano na wydatki TVP, a teraz co?"

"Dziwne, że teraz nikt nie krzyczy, że to z naszych podatków" - można przeczytać w komentarzach.