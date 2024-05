Nowy wizerunek Krzysztof Zalewski w ostatnim czasie krył pod czapką - w takiej wersji mogliśmy go ostatnio zobaczyć podczas Juwenaliów Krakoskich. To wówczas ze sceny zapowiedział, że wkrótce możemy spodziewać się nowych piosenek.

Teraz do sieci trafił teledysk "ZGŁOWY" ( sprawdź! ), który jest pierwszym i tytułowym singlem z nadchodzącej płyty. Następca przebojowej "Zabawy" (2020) ma pojawić się jesienią.

Krzysztof Zalewski ogolił się na łyso. To zapowiedź nowej płyty

Niezwykle osobisty, rapowany manifest otwiera nowy muzyczny rozdział w karierze wokalisty. Kręcąc teledysk, Zalewski przeszedł wizualną metamorfozę - samodzielnie ogolił sobie głowę.

"Po prostu miałem potrzebę napisania na wskroś osobistej i szczerej, niechowającej się za metaforą piosenki. Rap zdaje się nadawać do takich zabiegów najlepiej. 'Spowiedź dziecięcia wieku'? A może miałem już po prostu dość słuchania kolejnych małolatów rapujących o furach, banknotach i łatwych kobietach? Taka konterka dla nich od tatuśka. Tak czy owak - jest już 'ZGŁOWY'. Sprawdźcie to" - zapowiedział Krzysztof Zalewski.

Jak tłumaczy reżyser Michał Sierakowski, klip do utworu "ZGŁOWY" powstał jako dokumentacja zmiany wizerunku Zalewskiego.

"Skoro goli sobie głowę i zaczyna nowy etap, pokażmy to jeden do jeden w teledysku. Tekst piosenki to bezkompromisowo zarapowana autobiografia, stąd pomysł na nagranie prostego, 'najntisowego' klipu z kamerą z ręki, na taśmie, na blokowisku z fisheyem - tak, żeby to tekst był w centrum uwagi - jak w rapowych klasykach sprzed lat" - wyjaśnia Sierakowski, który ma w dorobku teledyski dla takich wykonawców jak m.in. Maryla Rodowicz i Mrozu ("Sing-Sing"), Kayah, Baranovski, Mery Spolsky, Wiktor Dyduła oraz Karaś/Rogucki.



Płytowy dorobek Zalewskiego zamyka koncertowe wydawnictwo "MTV Unplugged" z 2021 r.