Pod koniec sierpnia 2020 r. do sieci trafił pierwszy cover sygnowany nazwą Polish Metal Alliance. Wówczas muzycy przygotowali własną wersję "The Trooper" z repertuaru Iron Maiden. Nagranie zebrało ponad 955 tys. odsłon i zachwyt internautów.

Wideo Polish Metal Alliance - The Trooper (Iron Maiden cover)

Pomysłodawcami projektu byli muzycy metalowej formacji Chainsaw , którzy do współpracy zaprosili czołówkę rodzimej sceny ciężkiego rocka i metalu.

Kolejnymi przerobionymi utworami były "Painkiller" z repertuaru Judas Priest (ponad 570 tys. odsłon), "I Want it All" grupy Queen (470 tys.), "Stars" charytatywnego projektu Hear N' Aid (740 tys.), "Raining Blood" Slayera (200 tys.) i "Metal Heart" niemieckiej formacji Accept (200 tys.).



W 2022 r. do sieci trafiły covery "Stargazer" Rainbow (wypuszczony w rocznicę śmierci wokalisty Ronniego Jamesa Dio) oraz klasyk "Master of Puppets" zespołu Metallica, który zanotował ponad 550 tys. W tym drugim numerze gościnnie zaśpiewała Kasia Kowalska.



Krzysztof Zalewski znowu ryczy. Polish Metal Alliance w nowej wersji "I'm Broken" Pantery

Kolejną niespodzianką od projektu jest właśnie zaprezentowany cover "I'm Broken" Pantery . Przypomnijmy, że reaktywowana formacja - bez udziału zmarłych braci, gitarzysty Dimebaga Darrella i perkusisty Vinniego Paula - na początku czerwca była główną gwiazdą Metal Hammer Festival w Atlas Arenie w Łodzi.

W nagraniu udział wzięli wokaliści Krzysztof Zalewski i Robert Gajewski (Carnal), gitarzyści Marek Pająk (Vader), Jarek Chilkiewicz (zespół Piotra Cugowskiego i House Of Death) i Hubert Więcek (Banisher, Dieth), basista Tomasz Targosz (CETI, The Legacy) i perkusista Piotr Szpalik (CETI, The Legacy, Orgasmatron).

"Zalewski jak ty mi się podobasz w metalowym wydaniu", "Zalew wracaj do korzeni", "Anselmo [wokalista Pantery] jest jedyny w swoim rodzaju, ale Zalewski po raz drugi w tym kraju udowodnił, że można śpiewać Panterę, nie mając Anselmo w dowodzie", "Krzysiek Zalewski - sztos", "Zaskoczeniem jest Zalewski - ale pozytywnym zaskoczeniem", "Syn marnotrawny powrócił" - zachwycają się internauci szczególnie niespodziewanym udziałem Krzysztofa Zalewskiego.



Przypomnijmy, że wokalista jako długowłosy nastolatek w programie "Idol" w Polsacie wykonywał utwory m.in. Deep Purple, Iron Maiden czy Pearl Jam. Utwór "Jeremy" z repertuaru tej ostatniej grupy dał mu zwycięstwo w drugiej edycji show (2002).



- Jak się załapałeś na Maidenów mając lat 13, to zostaje w tobie do końca życia, mimo że muzycznie już dawno innych rzeczy słucham - wspominał Zalewski w rozmowie z Interią.