Headlinerem wracającego na koncertową scenę Metal Hammer Festival 2023 była amerykańska Pantera . Był to pierwszy i oczekiwany przez licznych fanów występ w naszym kraju.



U boku wokalisty Phila Anselmo i basisty Rexa Browna pojawili się gitarzysta Zakk Wylde (Black Label Society, Ozzy Osbourne) i perkusista Charlie Benante (Anthrax). Ta dwójka zastępuje nieżyjących braci: gitarzysty Dimebaga Darrella i perkusisty Vinniego Paula, którzy po rozpadzie Pantery w 2003 r. współtworzyli zespół Damageplan.

Przypomnijmy, że Dimebag Darrell zmarł tragicznie w 2004 roku postrzelony przez niezrównoważonego napastnika podczas koncertu Damageplan w klubie Alrosa Villa w mieście Columbus w stanie Ohio. Fenomenalny gitarzysta miał zaledwie 38 lat. Z kolei Vinnie Paul, o dwa lata starszy brat Dimebega, zmarł w 2018 roku. Przyczyną zgonu perkusisty były choroba mięśnia sercowego i niedokrwienna serca. Muzyk nie zaprosił Phila Anselmo na pogrzeb Dimebaga i do swojej śmierci nie utrzymywał kontaktu z wokalistą.

"Nigdy nie będzie powrotu Pantery bez Vinniego i Dime'a. Jakkolwiek, nie ma lepszego sposobu, by świętować i oddać hołd spuściźnie Vinniego i Dime'a, niż dać bezpośrednio muzykę Pantery fanom. Jesteśmy zaszczyceni, że Charlie i Zakk, ich bliscy przyjaciele i muzyczni bracia, będą dzielić scenę z Philipem i Rexem, aby uwolnić moc Pantery na żywo na całym świecie" - takie oświadczenie przed powrotem na trasę opublikowali spadkobiercy Vinniego Paula.

Repertuar koncertu w Łodzi oparty był o płyty "Vulgar Display of Power" (1992) i "Far Beyond Driven" (1994), które sprawiły, że Pantera do dziś uważana jest za jedną z najbardziej wpływowych grup w historii ciężkiego grania. Nie zabrakło takich hitów, jak m.in. "Fucking Hostile", "Planet Caravan" (cover Black Sabbath), "Walk" (na scenie gościnnie pojawili się zaprzyjaźnieni muzycy z Crowbar) czy "Cowboys From Hell".

Zagranicznymi gwiazdami Metal Hammer Festival 2023 byli rodacy Pantery z Hatebreed i Crowbar.

Działający od 1994 r. Hatebreed w Łodzi zaprezentował program z naciskiem na wczesne albumy "Perseverance" (2002), "The Rise Of Brutality" (2003) i "Supremacy" (2006). W swojej twórczości łączą death metal z hard core'em.

Pochodzący z Nowego Orleanu Crowbar to sludge metalowy walec prosto z bagien Luizjany. Liderem formacji od ponad 30 lat jest wokalista i gitarzysta Kirk Windstein. W marcu 2021 r. zespół wypuścił swój 12. album studyjny "Zero and Below". Produkcją płyty "Crowbar" (1993) zajął się wokalista Pantery Phil Anselmo, a basista tej grupy Rex Brown zagrał na albumie "Lifesblood for the Downtrodden" (2005). Muzycy Crowbar dołączyli do Pantery w Łodzi w utworze "Walk".

Rodzimą scenę w Atlas Arenie reprezentowali m.in. Illusion, Flapjack i Subterfuge.



