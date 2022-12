Pantera: To nie powrót? Zaskakujące oświadczenie spadkobierców zmarłego perkusisty

W powrocie na scenę pod szyldem Pantera biorą udział dwaj żyjący muzycy zespołu: wokalista Phil Anselmo i basista Rex Brown. Do współpracy zaprosili gitarzystę Zakka Wylde'a (Black Label Society, grupa Ozzy'ego Osbourne'a) i perkusistę Charliego Benante, muzyka Anthrax.



Ta ostatnia dwójka pojawiła się w miejsce nieżyjących już braci: gitarzysty Dimebaga Darrella i perkusisty Vinniego Paula, którzy po rozpadzie Pantery w 2003 r. współtworzyli zespół Damageplan.

Przypomnijmy, że Dimebag Darrell zmarł tragicznie w 2004 roku postrzelony przez niezrównoważonego napastnika podczas koncertu Damageplan w klubie Alrosa Villa w mieście Columbus w stanie Ohio. Fenomenalny gitarzysta miał zaledwie 38 lat.

Vinnie Paul, o dwa lata starszy brat Dimebega, zmarł w 2018 roku. Przyczyną zgonu perkusisty były choroba mięśnia sercowego i niedokrwienna serca. Muzyk nie zaprosił Phila Anselmo na pogrzeb Dimebaga i do swojej śmierci nie utrzymywał kontaktu z wokalistą.

Spadkobiercy Vinniego Paula tuż przed rozpoczęciem trasy zdecydowali się opublikować specjalne oświadczenie, w którym rozwiewają wątpliwości pojawiające się wśród fanów.

"Nigdy nie będzie powrotu Pantery bez Vinniego i Dime'a. Jakkolwiek, nie ma lepszego sposobu, by świętować i oddać hołd spuściźnie Vinniego i Dime'a, niż dać bezpośrednio muzykę Pantery fanom. Jesteśmy zaszczyceni, że Charlie i Zakk, ich bliscy przyjaciele i muzyczni bracia, będą dzielić scenę z Philipem i Rexem, aby uwolnić moc Pantery na żywo na całym świecie" - czytamy.

To oświadczenie na swoim profilu umieścił również Sterling Winfield, producent ostatniego albumu Pantery - "Reinventing the Steel" (2000), mający na koncie także pracę z Damageplan (debiut "New Found Power" z 2004 r.) i Hellyeah, czyli supergrupą Vinniego Paula.

"To zostało opublikowane po raz pierwszy pięć minut temu, choć 'media' twierdziły, że mieliśmy to pół roku temu. Nie wierzcie we wszystko, co mówią media. Sami wybierajcie. Cieszcie się tym z otwartymi ramionami, umysłami i sercami. Albo nie - wybór należy do was, ale nie dokonujcie go za kogoś innego" - podkreślił Winfield.

We wcześniejszym wpisie Winfield relacjonował swój udział w prywatnej próbie Pantery przed ruszającą w grudniu trasą, nazywając ją "czymś wyjątkowym". "Mam szczerą nadzieję, że ci co wcześniej to krytykowali, zostaną powaleni i zjedzą swoje własne słowa, lub po prostu pożałują, że nie wezmą w tym udziału" - napisał producent.

W pierwszej kolejności Pantera zaprezentuje się w Ameryce Środkowej i Południowej. 26 maja 2023 r. koncertem w Bułgarii rozpocznie się europejska trasa. Zespół pojawi się też na największych festiwalach, jak m.in. Rock Am Ring, Sweden Rock, a także na trasie u boku Metalliki w USA.



Pantera gwiazdą Metal Hammer Festival 2023

Przypomnijmy, że to właśnie Pantera będzie headlinerem przyszłorocznej edycji Metal Hammer Festival. Impreza odbędzie się 5 czerwca 2023 r. w Atlas Arenie w Łodzi.

Bilety trafiły już do sprzedaży. Wejściówki na płytę są dostępne od 350 zł, natomiast miejsca siedzące wahają się między 320-450 zł. Kolejne gwiazdy będą ogłaszane niedługo.



