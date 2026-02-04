Krytyka wobec Majki Jeżowskiej nie ustaje. W obronie trenerki "The Voice Senior" stanął Andrzej Piaseczny!

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Wraz z początkiem stycznia na antenę TVP powrócił program "The Voice Senior". Już po pierwszym odcinku widzowie mieli pewne uwagi względem składu trenerskiego. W tej edycji miejsce Małgorzaty Ostrowskiej zajęła bowiem Majka Jeżowska. Oglądający błyskawicznie ocenili jej poczynania i nie pozostawili na piosenkarce suchej nitki. Po emisji kolejnych odcinków "The Voice Senior" negatywne komentarze względem Jeżowskiej nie cichną. W jej obronie postanowił stanąć więc kolega z planu, Andrzej Piaseczny. Trener nagrał specjalny filmik, w którym podkreślił, że artystka wprowadza do talent show zupełnie nową energię.

Trzy osoby pozują razem, obejmując się wzajemnie, środkowy mężczyzna nosi okulary oraz elegancki, ciemny garnitur, kobieta po lewej ma jasne blond włosy i czarne ubranie z broszką, natomiast kobieta po prawej w fioletowym swetrze pokazuje znak pokoju.
Trenerzy "The Voice Senior": Majka Jeżowska, Robert Janowski i Alicja MajewskaTVPAgencja FORUM

Miesiąc temu wystartowała 7. edycja "The Voice Senior" - programu, który udowadnia, że na spełnianie marzeń nigdy nie jest za późno. O wielką muzyczną karierę ponownie walczą uczestnicy po 60. roku życia, których poziom wokalny z edycji na edycję robi się coraz wyższy.

W tym sezonie śpiewających oceniają trenerzy w składzie: debiutująca w tej roli Majka Jeżowska (która zastąpiła Małgorzatę Ostrowską), Robert Janowski (pojawiający się po raz drugi jako trener) oraz powracający do show Alicja Majewska i Andrzej Piaseczny (dla nich będzie to już czwarta przygoda z programem).

Zobacz również:

Renata Bakalarska w "The Voice Senior"
The Voice Senior

Zaliczyła serię wpadek w "The Voice Senior". Zaskakujące decyzje Majki Jeżowskiej

Michał Boroń
Michał Boroń

W nowym sezonie "The Voice Senior" nastąpiły zmiany. Jedna z trenerek nie przypadła do gustu części widzów

Już przy okazji pierwszego odcinka z Przesłuchań w ciemno w sieci pojawiły się setki komentarzy dotyczących rotacji w składzie trenerów. Sporej części oglądających nie przypadła do gustu Majka Jeżowska. Ostro komentowali jej wypowiedzi oraz zachowanie względem uczestników. Z każdym kolejnym odcinkiem krytyka w sieci jedynie rosła.

"Uczestnicy wspaniali, gorzej z jurorką Majką Jeżowską. Irytująca... Ciężko się słucha tej jej mądrości", "Jeżowska powinna odejść, za dużo gada", "Jeżowska gwiazdorzy... A to nie moja bajka!!!", "Majka to się zachowuje, jakby przyszła szukać męża", "Majka nie wyrabia jako trenerka... Nie potrafi zmotywować ani odpowiednio ukierunkować członków swojej drużyny" - można przeczytać w komentarzach na Facebooku.

Andrzej Piaseczny stanął w obronie Majki Jeżowskiej. "Wnosi do programu odrobinę pikanterii"

Do wszechobecnej w mediach społecznościowych krytyki, dotyczącej Majki Jeżowskiej, odniósł się jej kolega z planu - Andrzej Piaseczny. Trener opublikował w sieci filmik, w którym wyjawił, że odpoczywa obecnie na wakacjach i ogląda nagrane wcześniej odcinki talent show. Jednocześnie zasugerował, że widzi szerzące się w sieci nieprzychylne komentarze względem piosenkarki i zaapelował do widzów o wyrozumiałość.

"Przyznaję się. Nadrabiam oglądanie 'The Voice Senior' na wakacjach. I serdecznie Państwa do tego namawiam, jeśli nie widzieliście odcinków na żywo, bo program jest świetny i przepraszam, że tak mówię, ale tak właśnie myślę" - zaczął na nagraniu Piasek.

"A jeśli ktoś ma uwagi do kogokolwiek z nas, to proszę, zdobądźcie się na duże poczucie humoru. Bo to jest wartość tego programu - to, że jesteśmy różni, mamy inne charakteru, że potrafimy ze sobą rozmawiać tak, jak rozmawiamy ze sobą" - kontynuował w instagramowym wideo.

Na koniec podkreślił, że Majka Jeżowska doskonale wpasowuje się w charakter programu TVP, a jej energia jest potrzebna, aby na planie było wesoło. Jednocześnie zaznaczył, że jego koleżanka perfekcyjnie wywiązuje się ze swoich obowiązków. "Majka jest świetna i wnosi do programu odrobinę pikanterii, której mu właśnie potrzeba" - skwitował artysta.

Jak Majka Jeżowska radzi sobie z krytyką? Trenerka "The Voice Senior" szuka pozytywów!

Choć Andrzej Piaseczny stanął w obronie Majki Jeżowskiej, artystka już jakiś czas temu przyznała, że wiele znajomych z branży chwali ją za występy w "The Voice Senior". Choć trenerka widzi krytyczne komentarze oglądających, twierdzi, że ludzie specjalnie kierują niemiłe słowa w jej stronę, aby zrobić jej przykrość. Dla wokalistki liczy się głównie to, że wnosi do programu radość i energię, a spora część widzów potrafi to docenić.

"To są jakieś wymysły i chęć zrobienia komuś przykrości. Jeśli się coś takiego pisze, to trzeba to uargumentować. Bez tego nie wiem, o co komu chodzi. Ci, którzy coś takiego piszą, muszą sprawdzić w słowniku, co to znaczy, jakie zachowanie nazywamy arogancją" - wyznała gwiazda.

"Wiem, że wniosłam troszkę więcej energii i ruszyłam seniorów do tańca, było dużo żartów i śmiechu. Ja tylko zbieram gratulacje od kilku dni - nie tylko od znajomych, ale też od fanów tego programu. Ludzie piszą, że brakowało takiej osoby jak ja już od dawna - takiej, która promienieje uśmiechem i radością, dowcipkuje i robi się z tego program rozrywkowy, a nie nudne przesłuchanie, jak na egzaminie do szkoły. Wszystko jest dozwolone" - mówiła w ostatniej rozmowie z Plejadą.

Majka Jeżowska w „The Voice Senior”: Taki był jej tatamateriały prasowe

Najnowsze