Gwen Stefani i Blake Shelton poznali się w 2015 roku na planie "The Voice". To wówczas gwiazdor country złożył pozew o rozwód ze swoją drugą żoną, wokalistką country Mirandą Lambert.

Para ogłosiła swoje zaręczyny w październiku 2020, a ślub odbył się w lipcu 2021 roku na ranczu w Oklahomie, należącym do Sheltona. W ramach przygotowań do uroczystości muzyk sam zbudował wielki dom oraz kaplicę, w której udzielono parze ślubu.

Wokalista, który jest jednym z najbogatszych muzyków country w branży (za sezon "The Voice" otrzymywał natomiast około 13 milionów dolarów, czyli 500 tys. za odcinek), postawił dom w miasteczku Tishomingo. Wielka posiadłość została umiejscowiona przy malowniczym jeziorze, jest też otoczona z trzech stron drzewami.

Według amerykańskich mediów, które skrzętnie analizowali dostępne zdjęcia, dom podzielony jest na trzy części, a ponadto jest połączony z nieco mniejszym, kamiennym.



Blake Shleton uciekł z telewizji. Teraz spełnia się jako rolnik

Shelton - jak sam przyznał w kilku wywiadach - nie marzy o powrocie do pracy w telewizji. "Nie tęsknię. Robiłem to przez 23 sezony. Jeśli mam być szczery, nigdy nie planowałem, że będę tam tak długo" - komentował w rozmowie z Jennifer Hudson.

"US Weekly" donosiło natomiast, że były trener jest zachwycony swoim życiem bez "The Voice". "To dla niego ogromna ulga być bardziej elastycznym i mieć więcej miejsca w kalendarzu" - czytamy.