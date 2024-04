Gabriel Fleszar nagrał wielki przebój i zniknął. Co robi teraz?

Gabriel Fleszar ma na swoim koncie trzy solowe albumy: "Niespokojny" (1999), "Niespokojny II" (2001) i "Pełnia" (2003). Żaden z nich nie jest jednak znany szerszej publiczności. Po nagraniu ostatniej płyty piosenkarz zniknął na kilka lat z show-biznesu. Powrócił w 2011 r., biorąc udział w przesłuchaniach do pierwszej edycji "The Voice of Poland". Trafił wówczas do drużyny Nergala, który jako jedyny odwrócił swój fotel.

W programie dotarł do etapu bitew i pożegnał się z widzami TVP2. Wtedy był już członkiem grupy Candida, która łączy nu metal, stoner rocka, grunge'owe przestery oraz punkowe rytmy. Zespół wydał album "Frutti Di Mare" pod koniec 2012 r. Fleszar próbował też swoich sił w projekcie z Qlheadem. W 2018 r. piosenkarz opublikował teledysk "Nawet gdy pogubię się". Duet z Mają Konarską, wokalistką reaktywowanej grupy Moonlight, miał zapowiadać nowy solowy album Fleszara. Wydanie go nie doszło jednak do skutku. Później artysta udzielał się między innymi jako juror programu Polsatu "Śpiewajmy razem. All Together Now".

W 2021 r. Fleszar rozpoczął prace nad projektem "Piast Superstar" we współpracy z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Inicjatywa obejmuje tworzenie piosenek i teledysków, opowiadających o postaciach, datach i wydarzeniach epoki wczesnopiastowskiej. Fleszarowi przypadła w udziale rola Mieszka.

Gabriel Fleszar w rozmowie z Interią zaznaczył, że nigdy ze sceny muzycznej nie zniknął. Przestał jedynie udzielać się w życiu publicznym. "Nie pokazywałem się w mediach, natomiast cały czas tworzyłem muzykę, koncertowałem, brałem udział w różnych projektach - pisałem m.in. muzykę do spektaklu teatralnego. Ciągle się rozwijam i realizuję" - stwierdził Fleszar.

Gabriel Fleszar - co robi teraz?

Wokalista jest dumny z tego, że od wielu lat udaje mu się utrzymywać z muzyki. W dalszym ciągu można trafić na jego kameralne koncerty czy imprezy plenerowe, na których śpiewa hity, takie jak "Kroplą deszczu". Na początku kwietnia tego roku wystąpił między innymi na koncercie "Siła twojego głosu" w Legnicy. Pojawił się także na finale konkursu Polska Miss 30+ 2024 w Warszawie.

Największym wydarzeniem, w jakim bierze obecnie udział jest trasa koncertowa "Lata 90." z Royal Symphony Orchestra. Daty koncertów rozciągają się od marca, aż do listopada 2024 r. Koncerty odbywają się we wszystkich największych miastach w Polsce. Fleszar występuje tam u boku gwiazd, takich jak: Justyna Steczkowska, Kayah, Natalia Kukulska czy Andrzej Piaseczny.