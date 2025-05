Dzień Mamy , obchodzony w Polsce 26 maja , to wyjątkowa okazja, aby wyrazić wdzięczność, miłość i szacunek. Choć piękne słowa, kwiaty i upominki są stałym elementem tego święta, niekiedy to właśnie muzyka potrafi poruszyć najbardziej. Piosenki dedykowane mamom niosą ze sobą nie tylko wzruszające teksty, ale też przesłanie łączące pokolenia.

Polscy artyści od lat chętnie dedykują swoje piosenki rodzicielkom, często wyśpiewując w nich trudną prawdę, której nie mają odwagi powiedzieć prosto w twarz. Niekiedy tworzą także teksty, kierowane do matek, które odeszły - to dla nich jedyny sposób na rozmowę. Dziś przypomnimy najpiękniejsze utwory o mamie - zarówno te klasyczne, jak i nowsze, które idealnie sprawdzą się jako muzyczny prezent lub obudzą wspomnienia w wyjątkowym dniu.

Piosenka Majki Jeżowskiej jest absolutnym klasykiem i już od kilku pokoleń bawi oraz wzrusza zarówno dzieci, jak i starszych. Choć niewielu do końca rozumie tekst o Kindze i wikingu, nie przeszkadza to w śpiewaniu! Kompozycja ta, mimo swojej radosnej melodii, kryje za sobą głębokie emocje i wspomnienia związane z trudnymi chwilami w życiu artystki. Nawet dzieci wzruszają się, gdy w refrenie wybrzmiewają słowa o tym, że kochana mama "płakała rano dziś".

Utwór znany jest także pod tytułem "List do Matki" . Podobno powstał w czasie, gdy artystka przebywała w USA i czuła się samotna, przez co bardzo tęskniła za swoją rodzicielką.

Piosenka Krzysztofa Zalewskiego również dotyka trudnego tematu śmierci matki. Artysta stracił ukochaną rodzicielkę, gdy był jeszcze nastolatkiem, a w niedawno wydanym utworze uczcił jej pamięć. W jednym z wywiadów przyznał, że dopiero ostatnio zdał sobie sprawę, iż nigdy w pełni nie przeżył żałoby po jej stracie, co skłoniło go do napisania kompozycji.

"W ten nasz świat z wymyślonej bajki znów pozwól mi się skryć, w gnieździe twoich rąk chcę być" - śpiewa Irena Santor do swojej ukochanej matki. Piosenka od lat wywołuje głęboką nostalgię wśród słuchaczy i pozwala powrócić wspomnieniami do poczucia bezpieczeństwa, które w dzieciństwie matki roztaczają nad swoimi pociechami.

"Dam Ci za to polne kwiaty, wyślę list, wezmę na spacer, sam dla Ciebie prezent zrobię, do snu bajkę Ci opowiem" - śpiewa artysta, obrazując wdzięczność dla swojej ukochanej matki. Piosenka opowiada o głębokiej więzi, ukazując zarówno błędy popełniane przez dziecko, jak i bezwarunkowe wsparcie i miłość rodzicielki. Kortez w wielu wywiadach podkreślał, że z matką łączą go silne, ciepłe relacje. To ona ukształtowała jego muzyczną wrażliwość.