Fryderyki 2021: Znamy nominacje. Krzysztof Zalewski, Sanah i Lanberry faworytami [LISTA]

Poznaliśmy nominacje do Fryderyków, najważniejszych nagród polskiego przemysłu muzycznego. Najwięcej szans zdobyli m.in. Krzysztof Zalewski, Sanah oraz Lanberry.

Sanah została nominowana w pięciu kategoriach /Tadeusz Wypych / Reporter

Najwięcej nominacji - sześć- zgarnął Krzysztof Zalewski. Muzyk nominowany został w kategoriach: autor, kompozytor, producent, teledysk, album pop alternatywny oraz album muzyka poetycka (jeden z wykonawców na płycie "Herbert 3.0").



Pięć nominacji zgarnęła sanah. Młoda wokalistka ma szansę na statuetki w kategoriach: autor, kompozytor, teledysk, utwór oraz album pop. Cztery nominacje zgarnęła natomiast Lanberry nominowana w kategoriach: album pop, autor, kompozytor oraz utwór.



Trzy szanse na statuetki mają Grzegorz Hyży i Hani Rani. Po dwie nominacje otrzymali: Mata, Igor Herbut, Rosalie., Taco Hemingway i Paulina Przybysz.



Na razie nie podano informacji na temat tego, kiedy zostaną i gdzie rozdane zostaną tegoroczne Fryderyki.



Złotymi Fryderykami w kategoriach muzyka rozrywkowa i jazz uhonorowano w tym roku Krzysztofa Krawczyka oraz Adama Makowicza.



Nominacje do Fryderyków 2021 w kategoriach muzyka rozrywkowa:

Album roku - muzyka poetycka:

Igor Herbut - "Chrust"

Mela Koteluk & Kwadrofonik - "Astronomia poety. Baczyński"

Skubas, Mela Koteluk, Limboski, Czesław Mozil, Abradab, Król, Justyna Święs, Wojciech Waglewski, Krzysztof Zalewski, Pablopavo i Ludziki, Aukso, Miłosz Wośko - "Herbert 3.0"

Siksa - "Zemsta na wroga"

Voo Voo - "Anawa 2020"

Album roku - soul, r'n'b, gospel:



Bartek Królik - "Pan od muzyki"

Paulina Przybysz - "Odwilż"

Rosalie. - "IDeal"

Autor roku:

Daria Zawiałow, Król, Igo Walaszek

Grzegorz Hyży

Kayah, Małgorzata Uściłowska Lanberry, Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór

Krzysztof Zalewski

sanah



Kompozytor roku:



Hania Rani

Kayah, Małgorzata Uściłowska Lanberry, Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór

Krzysztof Zalewski

Michał FOX Król, Grzegorz Hyży, Daniel Walczak

sanah

Producent roku:

Atut

Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór

Gromee

Hania Rani

Krzysztof Zalewski, Andrzej Markowski

Album roku - blues:

Leszek Cichoński and Friends - "Thanks Jimi Symphonic"

Michał Giercuszkiewicz - "Wolność"

Robert Cichy - "Dirty Sun"

Sosnowski - "Tylko się nie denerwuj"

Z Dzielni Chłopcy - "Blues z mojej dzielnicy"

Album roku - muzyka ilustracyjna:



A_GIM -"This is the Zodiac Speaking (The Original Game Soundtrack)"

Atanas Valkov - "Król"

Jerzy Wasowski, Antoni Marianowicz, Ryszard Marek Groński (aranżacje Tomasz Lewandowski) - "Machiavelli"

Łukasz Targosz - "Wataha (muzyka do filmu)"

Resinae - "Vampire: The Masquerade - Shadows of New York Soundtrack"

Najlepsze nowe wykonanie:

Igor Herbut - "Krakowski spleen"

Król i Igor Nikiforov - "Byłaś serca biciem"

Męskie Granie - "Płoną góry, płoną lasy"

Paulina Przybysz & Rita Pax feat. Vito Bambino & Wojciech Waglewski - "Oni zaraz tu przyjdą (Tribute to Breakout)"

Voo Voo - "Korowód"



Teledysk roku:

Krzysztof Zalewski - "Annuszka" (Brodka i Przemek Dzienis)

Margaret feat. Otsochodzi - "Reksio" (Maciek Adamczak)

Natalia Nykiel - "Volcano" (Tadek Śliwa)

sanah - "Szampan" (Michał Pańszczyk)

Viki Gabor - "Getaway" (Dawid Krępski)

Debiut roku:

Mata

Miły ATZ

Ptakova

Sobel

Zdechły Osa

Utwór roku:

Grzegorz Hyży - "Król nocy"

Lanberry - "Plan awaryjny"

Rosalie. - "Nie mów"

sanah - "Szampan"

Taco Hemingway - "Polskie tango"

Album roku - rock:

Różni wykonawcy - "Ladies and Gentlemen on Acid (A Tribute to Acid Drinkers)"

Dr. Misio - "Strach XXI wieku"

Edyta Bartosiewicz - "Ten Moment"

Luxtorpeda - "Anno Domini MMXX"

Majka Jeżowska - "Majka Jeżowska Live Pol'And'Rock Festival 2019"

Album roku - metal:

CETI - "Oczy martwych miast"

NEUMA - "Szkice"

Vader - "Solitude In Madness"

Album roku - alternatywa:

Błoto - "Kwiatostan"

Coals - "docusoap"

KASAI - "Kattegat Sessions"

Pink Freud - "piano forte brutto netto"

Świetliki - "Wake Me Up Before Fuck Me"

Album roku - muzyka świata:

Bolesław Karpiel-Bułecka, Jan Karpiel-Bułecka i Stanisław Karpiel-Bułecka - "Muzyka źródeł - Ród Karpieli"

Hańba! - "Nikt nam nie zrobił nic..."

Kapela ze Wsi Warszawa - "Uwodzenie"

Karolina Cicha - "Tany"

Sutari - "Siostry rzeki"

Album roku - elektronika:

Baasch - "Noc"

LASY - "Showroom"

Mariusz Duda - "Lockdown Spaces"

Praczas - "Opus Minimum"

Skalpel - "Highligt"

Wacław Zimpel - "Massive Oscillations"

Album roku - hip hop:

Mata - "100 dni do matury"

PRO8L3M - "Art Brut 2"

Quebonafide - "Romantic Psycho"

Taco Hemingway - "Jarmark"

Włodi / 1988 - "W/88"

Album roku - pop:

Lanberry - "Co gryzie panią L?"

Maria Sadowska - "Początek nocy"

Natalia Kukulska - "Czułe struny"

sanah - "Królowa dram"

Zuza Jabłońska - "Psycho



Album roku - pop alternatywny:

Artur Rojek - "Kundel"

Hani Rani - "Home"

Kasia Lins - "Moja wina"

Krzysztof Zalewski - Zabawa"

Vito Bambino - "Poczekalnia".