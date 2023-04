Fani Dawida Podsiadły są wściekli! "Bestialsko okradziony"

Do Gliwic, które w tym roku po raz pierwszy są gospodarzem Gali Muzyki Rozrywkowej i Jazzu Fryderyk Festiwal, przyjechali najlepsi polscy wokalistki i wokaliści, by swoimi koncertami uświetnić ceremonię wręczenia Fryderyków. Oprócz przedstawicieli popu i rocka w koncercie finałowym tradycyjnie biorą udział muzycy reprezentujący różne muzyczne światy m.in. jazzmani, hiphopowcy i muzycy grający metal.

W tym roku podczas gali triumfował Mrozu, który zgarnął nagrody w kategoriach Producent/Producentka/Team Producencki Roku, Autor/Autorka/Team Autorski, Artysta Roku, Album Roku Pop oraz Utwór Roku za zaśpiewany z Vito Bambino przebój "Za Daleko".

Reklama

Fryderyki 2023: Gwiazdy na ściance 1 / 22 Kwiat Jabłoni Źródło: AKPA

Fryderyki 2023: Dawid Podsiadło bez Fryderyka w kategorii Artysta Roku. Fani wściekli

Dawid Podsiadło otrzymał sześć nominacjami do nagrody. Jego album "Lata Dwudzieste" otrzymał nominację w kategorii Album Roku Pop, a pochodząca z niego piosenka "Mori" będzie ubiegać się o miano Utworu Roku.

W kategorii Najlepsze Nagranie Koncertowe nominowany został album "Leśna Muzyka", a Podsiadło miał także szansę na nagrodę jako Kompozytor Roku (wraz z Jakubem Galińskim), Autor Roku i Artysta Roku.



Ostatecznie Dawid zgarnął tylko dwie statuetki. To rozzłościło fanów wokalisty, którzy są przekonani, że Podsiadło powinien otrzymać nagrodę także w kategoriach Autor Roku i Artysta Roku. Ujście negatywnych emocji znaleźli na Twitterze.

"Chciałam tylko przypomnieć ze Dawid wyprzedał cały narodowy w 1 dzień. Robbed as f**k", ""Ja już nawet nie czekam na wyniki, dla mnie Artysta Roku to Dawid Podsiadło i nie widzę innej opcji", "Jeszcze w jednej kategorii Dawid zostanie bestialsko okradziony to, to pier**e" - piszą.

Fryderyki 2023: Co działo się na scenie? 1 / 15 Prowadzący drugiej części gali: Marcin Prokop, Paulina Krupińska, Wojtek "Łozo" Łozowski, Gabi Drzewiecka i Ola Filipek Źródło: AKPA

Fryderyki 2023 - kto otrzymał nagrody?

ALBUM ROKU MUZYKA KORZENI - Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" - "70-lecie Zespołu Pieśni i Tańca 'Śląsk' im. Stanisława Hadyny. Największe przeboje"

ALBUM ROKU PIOSENKA POETYCKA I LITERACKA - sanah - "sanah śpiewa Poezyje"

ALBUM ROKU JAZZ - Michał Barański - "Masovian Mantra (Polish Jazz vol. 88)"

FONOGRAFICZNY DEBIUT ROKU JAZZ - Andrzej Gondek



ALBUM ROKU BLUES - Maja Kleszcz - "B.L. ues"

ALBUM ROKU ELEKTRONIKA - Skalpel - "Origins"

ALBUM ROKU ALTERNATYWA - Brodka - "Sadza"

ALBUM ROKU MUZYKA FILMOWA, TEATRALNA, ILUSTRACYJNA - Hania Rani - "Venice - Infinitely Avantgarde"

ALBUM ROKU MUZYKA DZIECIĘCA - Różni wykonawcy - "The Best of Studio Filmów Rysunkowych"

PRODUCENT/PRODUCENTKA/TEAM PRODUCENCKI ROKU - Mrozu

AUTOR/AUTORKA/TEAM AUTORSKI ROKU - Mrozu / Arek Sitarz

NAJLEPSZE NOWE WYKONANIE - Albo Inaczej feat. Kaśka Sochacka - "Ostatnia prosta"

TELEDYSK ROKU - Brodka za Brodka - "Sadza"

ZESPÓŁ / PROJEKT ARTYSTYCZNY ROKU - MIOUSH x Zespół "Śląsk"

NAJLEPSZE NAGRANIE KONCERTOWE - Dawid Podsiadło - "Leśna Muzyka"

ALBUM ROKU POP - Mrozu - "Złote bloki"

ALBUM ROKU HIP HOP - Szczyl, Magiera - "8171"

ARTYSTKA ROKU - sanah

ARTYSTA ROKU - Mrozu

FONOGRAFICZNY DEBIUT ROKU - Sara James

ALBUM ROKU INDIE POP - Mitch & Mitch con il loro Gruppo Etereofonico - "Amore assoluto per Ennio"

ALBUM ROKU ROCK - Dezerter - "1986 Co będzie jutro?"

KOMPOZYTOR/KOMPOZYTORKA/TEAM KOMPOZYTORSKI ROKU - Dawid Podsiadło, Jakub Galiński

UTWÓR ROKU - Mrozu feat. Vito Bambino - "Za daleko"

Clip Mrozu Za daleko - feat. Vito Bambino

ARTYSTA ROKU JAZZ - Michał Barański

ALBUM ROKU METAL - Behemoth - "Opvs Contra Natvram".