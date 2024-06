Co dalej z The Rolling Stones? Tajemnicze słowa Micka Jaggera

Oprac.: Michał Boroń Wiadomości

21 lipca w Ridgedale w stanie Missouri zakończy się tegoroczna trasa The Rolling Stones promująca najnowszą płytę "Hackney Diamonds". Fani liczą, że wiecznie młodzi rockmani z koncertami trafią także do Europy. Co na to Mick Jagger?

Mick Jagger (The Rolling Stones) w akcji /Mike Coppola /Getty Images