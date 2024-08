bryska, a właściwie Gabriela Nowak-Skyrpan , to 23-letnia wokalistka. Ma na swoim koncie już dwa albumy studyjne i kilka radiowych hitów. Zasłynęła utworami "Mam kogoś lepszego" , "Odbicie" i "Kraksa" , a widzowie rozpoznają ją dzięki charakterystycznej, różowej peruce, którą coraz częściej zdarza jej się ściągać na scenie. Wokalistka obecnie jest w trakcie trasy koncertowej, a jednym z przystanków na jej drodze będzie festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji.

"Każda trasa przynosi mi nowe doświadczenia i pomaga się rozwijać. Jest to bardzo męczące, ale również pomaga się spełniać. Mogę spotkać swoich fanów, którzy są dla mnie niesamowicie ważni i poczuć się obecna" - mówi bryska w wywiadzie dla Polsat.pl, doceniając chwile, które spędza w trasie koncertowej.

Już 24 sierpnia bryska zawita do kieleckiego amfiteatru Kadzielnia, gdzie jeden z jej utworów będzie rywalizował o tytuł "Przeboju lata Radia ZET i Polsatu". Zdradziła właśnie, że wystąpi z piosenką "Obca", która podbijała rozgłośnie radiowe przez całe lato. Singiel ten sprzedał się w nakładzie powyżej 25 tys. kopii, a słuchacze artystki odtworzyli go, w serwisie YouTube, prawie 5 mln razy. Jednocześnie jest to utwór niosący ogromny bagaż emocjonalny. bryska podkreśla, że dzięki niemu poradziła sobie z samotnością i poczuciem, że nigdzie nie pasuje.