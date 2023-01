Trasa koncertowa Björk powstała w nawiązaniu do albumu "Utopia". Cornucopia zadebiutowała w nowojorskim The Shed, otrzymując znakomite recenzje, a magazyn Rolling Stone skomentował, że był to 'spektakl najnowocześniejszego dźwięku i obrazu'.

Nowy program to połączenie dotychczasowej twórczości muzycznej artystki z utworami z jej najnowszego albumu "Fossora", nominowanego do nagrody Grammy.



"Cornucopia zawsze z założenia miała być światem zarówno dla 'Utopii' jak i albumu po niej... który jest teraz nazywany 'Fossora'. Jestem naprawdę podekscytowana premierą zderzenia tych dwóch światów, które nastąpi tej jesieni w południowej Europie" - mówi sama artystka.

Cornucopia to show z cyfrowymi wizualizacjami stworzonymi przez Tobiasa Gremmlera, Andy'ego Huanga, Nicka Knighta oraz agencję M/M. Scenografię stworzyła Chiara Stephenson.

Artystce na scenie towarzyszyć będzie septet fletowy Viibra, klarneciści, harfistka, instrumenty perkusyjne, elektroniczne oraz szereg instrumentów wykonanych na zamówienie. Innowacyjna konstrukcja sceny zapewni efekt dźwięku przestrzennego, w tym niestandardową komorę pogłosu.

Polski koncert odbędzie się 18 listopada 2023 roku w krakowskiej TAURON Arenie. Przedsprzedaż biletów dla klientów Ticketmaster rozpocznie się w czwartek, 2 lutego o godz. 10:00, natomiast bilety do sprzedaży ogólnej trafią dzień później, 3 lutego od godz. 9:00.

