Córka Bjork jest już dorosła. Pójdzie w ślady matki?

Isadora, podobnie jak jej mama, to artystyczna dusza, która para się różnymi dziedzinami sztuki - aktorstwem, reżyserią, rysunkiem. 20-latka gościnnie pojawiła się na wydanej we wrześniu zeszłego roku płycie Bjork zatytułowanej "Fossora". Od tego czasu córka piosenkarki i Matthew Barneya zdążyła nagrać także swój solowy singiel. Piosenka zatytułowana "bergmal" ("Echo") to jeden z 14 utworów, jakie znalazły się na czwartym albumie artystycznego kolektywu Post-dreifing, "Drullumall 4".

"To wielki zaszczyt być częścią czwartej kompilacji Post-dreifing. Pierwsza oryginalna solowa piosenka, jaką kiedykolwiek wydałam. Kamień milowy! Dziękuje za gościnę!!" - ogłosiła w mediach społecznościowych córka Bjork.

Czy ten gościnny debiut to wstęp do dalszej, muzycznej kariery? Na razie córka islandzkiej piosenkarki nie zdradza się z żadnymi planami. Po przesłuchaniu piosenki śmiało można jednak powiedzieć, że drzemie w niej duży potencjał. Szczególnie, że w dwuminutowym utworze słyszymy jej ciekawy wokal, któremu towarzyszą jedynie chórki, rytm wybijany dłońmi, zwieńczony subtelną, strunową melodią.

Poniżej możecie posłuchać piosenki:

