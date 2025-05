Dire Straits świętują 40-lecie "Brothers In Arms". Kultowy album powraca w jubileuszowych wydaniach

Wydana przez UMC/EMI jubileuszowa wersja "Brothers In Arms" to hołd dla płyty, która na zawsze odmieniła historię muzyki rockowej i technologii nagraniowej. Album, który w 1985 roku stał się jednym z pierwszych bestsellerów na płycie kompaktowej, teraz zostaje zaprezentowany na nowo - z zachowaniem analogowego klimatu oraz dodatkowymi materiałami dla najbardziej oddanych fanów.

Wersja 1LP, wzorowana na oryginalnym wydaniu, zawiera skrócone wersje wybranych utworów, jak "Money For Nothing" czy "Why Worry", co podyktowane jest ograniczeniami nośnika winylowego. Z kolei ekskluzywne edycje Deluxe oferują pełne wersje piosenek oraz pierwszy raz publikowany w całości koncert z trasy Live In 85, zarejestrowany w San Antonio. Obie wersje wzbogacono o książeczki z nowymi komentarzami oraz karty kolekcjonerskie.

"Brothers In Arms" - ikoniczny album i cyfrowa rewolucja

"Brothers In Arms" był jednym z pierwszych rockowych krążków nagranych całkowicie cyfrowo, co wyznaczyło nowy standard w produkcji muzycznej. Wydany w epoce dominacji winyli, jako pierwszy album w historii sprzedał się lepiej na CD niż na innych nośnikach - osiągając ponad 30 milionów sprzedanych egzemplarzy na całym świecie i zdobywając 14-krotną platynę w Wielkiej Brytanii. Przez wiele tygodni okupował szczyty list przebojów zarówno po jednej, jak i drugiej stronie Atlantyku.

Brzmienie z przypadku i historia jednej gitary

Z charakterystycznym riffem "Money For Nothing" wiąże się anegdota - ikoniczne brzmienie powstało przypadkiem, podczas gdy mikrofony zostały ustawione niedbale w studiu nagraniowym. Technik gitarowy Marka Knopflera natychmiast rozpoznał wyjątkowość tego dźwięku i zespół postanowił nie zmieniać go ani o jotę. Głos Stinga, rozpoczynający utwór hasłem "I want my MTV", stał się dodatkowym magnesem dla młodszych odbiorców, a klip - pierwszy wykorzystujący animację komputerową - zdobył prestiżową nagrodę MTV w 1986 roku.

"Brothers In Arms" - piosenka o wojnie i braterstwie

Tytułowy utwór "Brothers In Arms" to refleksja nad wojną o Falklandy. Kompozycja Marka Knopflera, przesycona melancholią i empatią wobec żołnierzy, stała się jednym z najgłębszych przekazów antywojennych lat 80. W 2007 roku Knopfler wydał limitowaną reedycję singla, a dochód przekazał na wsparcie weteranów cierpiących na PTSD.

Twórczość Dire Straits - rock z duszą i klasą

Zespół Dire Straits powstał w 1977 roku i szybko zdobył serca fanów dzięki połączeniu rockowego minimalizmu z literackimi tekstami. Ich debiutancki album z 1978 roku, zawierający przebój "Sultans of Swing", zapowiadał nową jakość w muzyce gitarowej. Kolejne płyty, takie jak "Making Movies" czy "Love Over Gold", pokazały artystyczną dojrzałość grupy. "Brothers In Arms" przypieczętowały ich pozycję na szczycie. Ostatni studyjny album, "On Every Street", ukazał się w 1991 roku, po czym Mark Knopfler zdecydował się na karierę solową. Pomimo stosunkowo krótkiej dyskografii, zespół zdążył wydać sześć albumów i zagrać przed milionami fanów. W 2018 roku Dire Straits zostali uhonorowani miejscem w Rock and Roll Hall of Fame.