O swoją ulubioną piosenkę Bjork została zapytana podczas wywiadu dla radia BBC. Islandzka wokalistka nie zastanawiała się nad odpowiedzią - bez namysłu wymieniła utwór "Kijom Kijom" formacji Haba Haba Group.

"To jak indonezyjska melodia r’n’b skomponowana przed wynalezieniem r’n’b. Naprawdę kocham tę piosenkę i wszystko, co w sobie zawiera: jest bezczelna, zmysłowa i podnosi energię. Po prostu ją uwielbiam" - wyjawiła gwiazda. Od razu też dodała, że ta piosenka od 20 lat jest najczęściej odtwarzanym utworem na jej playliście.

Sądząc po komentarzach zamieszczonych na YouTube, rekomendacja piosenkarki okazała się skuteczna i przyciągnęła do tej indonezyjskiej grupy muzycznej nowych słuchaczy. Komentujący w swoich wypowiedziach wyraźnie podkreślili, że po utwór sięgnęli, gdy dowiedzieli się, że należy do ulubionych piosenek Bjork. Może i utwór w pełni odpowiada gustom i muzycznej estetyce artystki, jednak nie wszyscy, którzy zaspokoili swoją ciekawość byli ukontentowani. Jeden z internautów napisał, że dla niego ulubiona piosenka Bjork brzmi tak, jakby mało utalentowany kot uczył się śpiewu. Może potrzeba 20 lat, aby dostrzec to, co urzekło cenioną artystkę.

Haba Haba Group to zespół folkowy założony na indonezyjskiej Sumatrze. Nie ma zbyt bogatej dyskografii - w serwisie YouTube można znaleźć zaledwie kilka utworów tej formacji.

