Allan Krupa to jedyny syn Edyty Górniak i jej byłego męża Dariusza Krupy. 19-letni obecnie chłopak zadebiutował pod pseudonimem Enso kontrowersyjnym utworem "Lambada".



Teledysk do piosenki otrzymał w prezencie od mamy na 18. urodziny. Fani Górniak mogą być nieco zaskoczeni, że czas tak szybko leci, a mały niegdyś Allan jest już dorosły.

"Zacząłem na początku liceum pisać pierwsze teksty i tak zostało. Jakoś z rok temu napisałem i nagrałem 'Lambadę'. To tak leżało tak naprawdę. Potem moja mama wymyśliła, żeby wypuścić utwór właśnie jakoś na na moją osiemnastkę. To tak pomyślałem, że właśnie ten będzie jako pierwszy. (...) To był pomysł mojej mamy" - mówił w rozmowie z Eską Enso.

"Lambada" w niespełna rok zanotowała prawie 700 tys. odsłon. Zdecydowanie mniejszą popularnością mogą pochwalić się kolejne single Enso - "Dżentelmen" (187 tys.) i "WOW" (126 tys.). Te dwie piosenki powstały we współpracy z Nerwusem.

W rozmowie z Interią zdradzili, że mają już gotowy materiał na swoją pierwszą płytę. Kolejnym singlem będzie utwór "DAIQUIRI".

Przed powrotem do Polski Allan Krupa z mamą mieszkał w Kalifornii.

"Nie była to połowa mojego życia, były to dwa lata i był to trochę jakby sen. Potem jak wróciłem, to jakbym się obudził. W Stanach, szczególnie jak jest się wychowanym w swojskim kraju, np. w Kalifornii jest na tyle dużo luzu, życia, że nie wydaje się to realne. Dlatego wspominam to jak sen. Było to niesamowite doświadczenie" - wspomina tamten czas w rozmowie z Jastrząb Post.

Jego zdaniem temat powrotu do USA nie jest zamknięty, Enso najpierw jednak potrzebuje ustabilizować swoją sytuację finansową.



