Allan Krupa to jedyny syn Edyty Górniak i jej byłego męża Dariusza Krupy. Osiemnastolatek zadebiutował pod pseudonimem Enso w ubiegłym roku kontrowersyjnym utworem "Lambada" (posłuchaj!).

Po wypadku, który spowodował ojciec chłopaka w 2014 roku, ich kontakt niemal całkowicie się urwał. Jak mówi Dariusz Krupa w rozmowie z Faktem, bardzo zależy mu na nawiązaniu ponownej relacji z synem.

"To bardzo trudny temat, rozumiem, że Allan musiał bardzo to przeżyć, był chłopcem. Rozumiem, że może być na mnie zły, a nawet wściekły. Zadzwoniłem jednak i powiedziałem mu, że jestem, że go bardzo kocham i czekam, aż będzie gotów na rozmowę lub spotkanie" - wspominał.

Wygląda na to, że jego entuzjazmu nie podziela 18-latek. W rozmowie z Super Expressem stwierdza, że ojciec chciał pogodzić się z nim dla poprawny swojego PR-u. "Wiedziałem, że nie jest to próba kontaktu, bo on bardzo dobrze wie, na jakich warunkach możemy w ogóle pomyśleć o rozmowie, tylko jakaś żałosna próba poprawienia swojego wizerunku. W każdym razie próba nieudana. Jedyne, co zrobił, to ponownie przypomniał o sobie i o tym, co zrobił w przeszłości" - mówi chłopak.

Allan zdementował tez informacje, jakoby po wyjściu z więzienia w 2020 roku kontaktował się z ojcem. Informuje, że miał z nim "chwilowy kontakt na Instagramie jakiś rok temu". To wtedy miał przekazać ojcu wytyczne, "co dokładnie musi zrobić, zanim w ogóle zaczną ze sobą rozmawiać".

"Myślę, że gdybym chciał, kontakt z nim w tym momencie nie byłby już problemem. Natomiast nie ma do tego powodów. Nie chcę mieć nic wspólnego z tym człowiekiem, bo się go masakrycznie wstydzę i postawiłem mu warunki naszego ewentualnego kontaktu, których po dziś dzień nie spełnił w najmniejszym stopniu" - tłumaczy Allan Krupa.

Syn Edyty Górniak o relacjach z ojcem. "Był dla mnie trochę obcy"

To nie pierwszy raz, gdy nastolatek odcina się od ojca. Niedawno w szczerej rozmowie z "DDTVN" także pojawił się wątek ojca Allana. Dariusz Krupa, czyli mąż Edyty Górniak w latach 2005-2010, według słów Allana zniknął z życia chłopca dość wcześnie. Nastolatek sądzi, że ojciec "nie dał mu zbyt wiele", a śmiertelny wypadek, który spowodował jego tata odbił się na nim psychicznie.

"Było to ciężkie przeżycie. Natomiast mój ojciec nigdy znacznie nie wpłynął na moje życie pod względem pozytywnym, przez co nie miałem jakiegoś sentymentu do niego. Był dla mnie trochę obcy. Oczywiście ta cała sytuacja jednak była wokół mnie, odbiła się na mnie. To jest jedyny przypadek, gdy nauczyłem się na błędach innego człowieka, bardzo ważna lekcja. Trochę to przekształciłem z negatywów na pozytywy, ponieważ dużo negatywnych sytuacji przez to oczywiście miałem w życiu" - wyznaje Allan.

Enso w kontrowersyjnej piosence "WOW". "Pani córka prosi, abym mówił do niej s*ko"

Po występie na Sylwestrze Marzeń w duecie ze słynną mamą, Enso pokazał klip do piosenki "WOW" ( posłuchaj! ) nagranej z udziałem Nerwusa. "Młody boss, młody cham. Czasem dżentelmen, gdy ochotę mam; Ostatnio widzę, że jakaś pani mówi, że ja cham; Moja mama wychowała mnie na małe grzeczne cudo, ale co ja mam zrobić, kiedy pani córka prosi, abym mówił do niej s*ko" - śpiewa Allan.

W innym fragmencie Enso nawija o dziewczynie, która "w nosie ma szron, mimo że nie jest zimno". "Jestem lodowaty tak jak chłopaki, które siedzą na murku, chcą być skuci, ale nie w kajdankach, chyba że w łóżku" - śpiewa.

Posłuchaj piosenki Enso i Nerwusa:

