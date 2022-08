Allan Krupa to jedyny syn Edyty Górniak i jej byłego męża Dariusza Krupy. Nastolatek w tym roku zadebiutował pod pseudonimem Enso kontrowersyjnym utworem "Lambada" ( posłuchaj! ).

Syn piosenkarki jest obecny w polskich mediach od dziecka. Teraz znów mówi się o nim, ale w kontekście wytrwałości, jaką wykazał się ćwicząc i chudnąć aż 15 kilogramów.

Zdjęciem metamorfozy chłopaka pochwalił się jego trener. Wyraźnie zadowolony Allan zapozował ze swoim sportowym mentorem.

Reklama

Instagram Post

"Poznajcie Allana. Twardy zawodnik - zrobił kawał świetnej roboty. W trzy miesiące pożegnaliśmy 15 kilogramów" - czytamy. Z opisu trenera wynika, że to znana mama zaleciła synowi trening, a teraz sama próbuje postępować zgodnie z zasadami przedstawionymi przez sportowca.

"Mama Edyta (może znacie), która zapisała Allana do Efektu Klimasa, sama nie chciała zostać w tyle. Oczywiście również mamy sukces. To u nas już standard. Zaczyna się od dzieci, a kończymy metamorfozą całej rodziny. Nie ma na co czekać! Wróciliśmy po urlopie i dajemy z siebie wszystko. Zdrowie to nasza misja" - podsumował Leszek Klimas.

Edyta Górniak zapisała syna na odchudzanie. Allan Krupa zrzucił 15 kg

Pod zdjęciami Edyta Górniak zostawiła "serduszko", a w rozmowie z "Dobrym Tygodniem" przyznała, jak wiele zawdzięcza trenerowi. "Wyprowadził z otyłości mojego syna. Byłam zdumiona pomocą, która błyskawicznie przynosiła efekty" - stwierdziła.

Ramówka TVP 2021: Roksana Węgiel, Edyta Górniak i inni na scenie 1 / 9 Roksana Węgiel Źródło: AKPA Autor: Piętka Mieszko udostępnij

Sam Allan wydaje się być zadowolony z przemiany, choć nie zdecydował się na bardzo restrykcyjną dietę. "Czuję się o wiele lepiej, polecam każdemu zdrowiej się odżywiać. Ja nie jem nie wiadomo czego, jakichś wydziwianych rzeczy z pudełek. Jem normalne rzeczy, tylko w dobrych dawkach" - zapewnił 18-latek.

Allan Krupa debiutuje jako Enso

Allan pod pseudonimem Enso jakiś czas temu wypuścił singel, pt. "Lambada" z dość mocnym tekstem.

"Tańczę Lambada / Jak widzę, co się odpie***la" - rapuje Allan.

Clip Enso Lambada

Sprawdź tekst do utworu "Lambada" w serwisie Tekściory.pl

Edyta Górniak i Allan Krupa nie spodziewali się sukcesu?

Mamie rapera, Edycie Górniak, chyba nie przeszkadzają wulgaryzmy w tekście syna, bowiem w ramach prezentu na 18. urodziny, sfinansowała mu teledysk do piosenki.

"Zacząłem na początku liceum pisać pierwsze teksty i tak zostało. Jakoś z rok temu napisałem i nagrałem "Lambadę". To tak leżało tak naprawdę. Potem moja mama wymyśliła, żeby wypuścić utwór właśnie jakoś na na moją osiemnastkę. To tak pomyślałem, że właśnie ten będzie jako pierwszy. (...) To był pomysł mojej mamy" - powiedział w rozmowie z Eską Enso.

Instagram Post

Jak się okazuje ani Allan, ani Edyta Górniak nie spodziewali się sukcesu utworu, który ma już ponad 556 tysięcy wyświetleń.

"Nie przemyślałem tego. Razem z moją mamą śmieliśmy się ostatnio, bo staraliśmy się dopiąć wszystko, aby było super i jak najlepiej się da. Mieliśmy też na to bardzo mało czasu, a nie spodziewaliśmy się, że ludzie będą tego słuchać" - dodał.