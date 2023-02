W konkursie "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!" wybrano reprezentantkę Polski na Eurowizję w 2023 roku, która odbędzie się w Liverpoolu. Przypomnijmy, że mimo zwycięstwa Ukrainy, kraj nie był w stanie z powodu wojny zorganizować u siebie imprezy. Dlatego też konkurs przeniesiona do Wielkiej Brytanii, a organizatorzy ściśle współpracują z Ukraińcami przy tworzeniu wydarzenia.

Podczas polskich eliminacji do Eurowizji 2023 zaprezentowało się 10 finalistów: Jann, Alicja Szemplińska, Dominik Dudek, Jan Majewski, Natasza Urbańska, Ahlena, Kuba Szmajkowski, Felivers, Maja Hyży oraz Blanka, która ostatecznie wygrała konkurs (zwyciężyła w głosowaniu jurorów, wśród publiczności była druga).

Edyta Górniak krytykowana za wybranie Blanki na Eurowizję 2023

Po niedzielnym werdykcie wielu telewidzów zarzuca TVP ustawkę, a dostaje się także członkom jury. Mogła się o tym przekonać na własnej skórze również Edyta Górniak, która została dosłownie zalana negatywnymi komentarzami. Do tego stopnia, że zablokowała możliwość komentowania jej postów w mediach społecznościowych.

Kamery TVP pokazały, że za plecami Edyty Górniak znalazło się miejsce dla jej syna - Allana Krupy i jego kolegi, Nerwusa. W pewnym momencie u ich boku usiadła także Blanka. W rozmowie z Pudelkiem zgodnie tłumaczyli, że był to absolutny przypadek, a początkowo myśleli, że Blanka jest jedną z tancerek.

"Przy ogłaszaniu wyniku siedzieliśmy akurat z tyłu, za jury, i Blanka do nas podeszła i zapytała, czy może się przysiąść, i przysiadła się, i okazało się, że wygrała, także warto przy nas być" - zażartował Nerwus. Z kolei Allan Krupa w poniedziałek rano dodał na instastory: "Nikogo nie faworyzowałem, bo najzwyczajniej nikogo tam nie znałem poza osobami gościnnymi i chłopakami z Felivers, co też było fajne, bo bez perspektywy osobowej mogłem posłuchać, co każdy ma do przekazania".

Późnym popołudniem w poniedziałek na Instagramie syn Edyty Górniak wrzucił zdjęcia z Nerwusem z preselekcji z następującym dopiskiem: "pov: przekupujesz eurowizję żeby blanka wygrała". Jego matka dodała w komentarzu emotkę płaczącą ze śmiechu.

W komentarzach pod wpisem nie brak krytycznych głosów, zarówno wobec Blanki, jak i samego Allana ("kasowanie komentarzy, czyli nauka mamy", "Odnośnie tłumaczenia. Dziewczyna występuje na scenie która ogląda i myślał że tancerka. Litości", "obserwują się wzajemnie na ig wcześniej niż od preselekcji").

Poza Edytą Górniak w jury polskich preselekcji do Eurowizji zasiedli także Marek Sierocki, Aneta Woźniak, Marcin Kusy oraz Agustin Egurrola.

Wyniki głosowania jury prezentowały się następująco:

10. Ahlena

9. Maja Hyży

8. Kuba Szmajkowski

7. Jan Majewski

6. Alicja Szemplińska

5. Natasza Urbańska

4. Jann

3. Felivers

2. Dominik Dudek

1. Blanka

Ostatecznie walkę o Eurowizję 2023 wygrała Blanka z utworem "Solo" ( posłuchaj! ) i zdobyła 12 punktów. Na drugim miejscu znalazł się Dominik Dudek, a trzecie miejsce zdobył zespół Felivers ( sprawdź! ).