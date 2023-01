Allan Krupa to jedyny syn Edyty Górniak i jej byłego męża Dariusza Krupy. Osiemnastolatek zadebiutował pod pseudonimem Enso w ubiegłym roku kontrowersyjnym utworem "Lambada" ( posłuchaj! ).

Teledysk do piosenki otrzymał w prezencie od mamy na 18. urodziny. Fani Górniak mogą być nieco zaskoczeni, że czas tak szybko leci, a mały niegdyś Allan jest już dorosły. "Zacząłem na początku liceum pisać pierwsze teksty i tak zostało. Jakoś z rok temu napisałem i nagrałem 'Lambadę'. To tak leżało tak naprawdę. Potem moja mama wymyśliła, żeby wypuścić utwór właśnie jakoś na na moją osiemnastkę. To tak pomyślałem, że właśnie ten będzie jako pierwszy. (...) To był pomysł mojej mamy" - mówił w rozmowie z Eską Enso.

"Tańczę Lambada / Jak widzę, co się odpie***la" - rapuje w utworze Allan.

Clip Enso Lambada

Enso w kontrowersyjnej piosence "WOW". "Pani córka prosi, abym mówił do niej s*ko"

Po występie na Sylwestrze Marzeń w duecie ze słynną mamą, Enso kończy styczeń z przytupem. Zaprezentował właśnie piosenkę "WOW" nagraną z pomocą Nerwusa. W nowym klipie widzimy Allana głównie siedzącego na kanapie, wokół którego wiją się młode dziewczyny. Z jego ust padają pewne tezy, których pewnie jego mama by nie pochwalała.

"Młody boss, młody cham. Czasem dżentelmen, gdy ochotę mam; Ostatnio widzę, że jakaś pani mówi, że ja cham; Moja mama wychowała mnie na małe grzeczne cudo, ale co ja mam zrobić, kiedy pani córka prosi, abym mówił do niej s*ko" - śpiewa Allan.

W innym fragmencie Enso nawija o dziewczynie, która "w nosie ma szron, mimo że nie jest zimno". "Jestem lodowaty tak jak chłopaki, które siedzą na murku, chcą być skuci, ale nie w kajdankach, chyba że w łóżku" - śpiewa.

Posłuchaj piosenki Enso i Nerwusa:

Wideo youtube

