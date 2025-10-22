Trwa 22. edycja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", który nieustannie od 2014 r. podbija serca polskich widzów. W każdy piątek o godzinie 19:55 w Polsacie publiczność może oglądać nowe wcielenia gwiazd i śledzić poczynania utalentowanych uczestników. W show nie brakuje emocji, zaskoczeń oraz wielkich muzycznych wyzwań.

Popisy uczestników ocenia jury w składzie: Justyna Steczkowska, Stefano Terrazzino, Małgorzata Walewska i Piotr Gąssowski.

Natalia Muianga w poruszającej piosence "Walk on by" jako Dionne Warwick

Już wiadomo, że w najnowszym odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jedna z uczestniczek wcieli się w rolę Dionne Warwick - słynnej amerykańskiej piosenkarki z anielsko brzmiącym głosem. Wyzwanie to przypadło Natalii Muiandze, której przyjdzie się zmierzyć z utworem "Walk on by". Czego mogą spodziewać się widzowie?

Artystka w trakcie przygotowań do nadchodzącego docinka musiała położyć nacisk na wypracowanie odpowiedniego tonu głosu. Przy okazji starała się zminimalizować swój ruch. Aby w emocjonalny sposób opowiedzieć historię o nieszczęśliwej miłości, musiała włożyć w treningi nie tylko wiele wysiłku, ale także całe swoje serce.

Jurorzy zachwyceni występem Natalii Muiangi! "Było doskonale"

Z zapowiedzi odcinka dowiadujemy się, że jurorzy oczarowani będą występem Natalii. "Od początku widzieliśmy i wiemy, że doskonale śpiewasz, do tego jesteś piękna, a każdy twój ruch to jest poezja. Jesteś bardzo utalentowana. Ja ci z całego serca życzę, żebyś mogła być na scenie tylko sobą, żeby ludzie pokochali ciebie, tak jak my tutaj cię podziwiamy. I to wszystko, co mogę powiedzieć, bo sami państwo słyszeliście, że było doskonale" - usłyszymy z ust Justyny Steczkowskiej.

Natalia Muianga ma już za sobą wcielenia w sceniczne diwy - w pierwszym odcinku wystąpiła w roli Whitney Houston (co przyniosło jej zwycięstwo), a w piątym odcinku zaprezentowała się jako Beyonce. Jak pójdzie jej tym razem? Przekonajcie się, włączając Polsat w najbliższy piątek wieczorem!

Natalia Muianga czaruje jako Dionne Warwick w nowym odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Polsat