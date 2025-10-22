Natalia Muianga zaczaruje jurorów programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". "Każdy twój ruch to poezja"

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Przed nami ósmy odcinek trwającej obecnie edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Już 24 października o 19:55 w Polsacie zobaczymy czarujący występ Natalii Muiangi, która wcieli się w rolę Dionne Warwick i zaśpiewa poruszający utwór "Walk on by". Jak jurorzy zareagują na historię o złamanym sercu opowiedzianą przez uczestniczkę?

Natalia Muianga jako Dionne Warwick w melancholijnym utworze "Walk on by"
Natalia Muianga jako Dionne Warwick w melancholijnym utworze "Walk on by"Maciej ZawadaPolsat

Trwa 22. edycja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", który nieustannie od 2014 r. podbija serca polskich widzów. W każdy piątek o godzinie 19:55 w Polsacie publiczność może oglądać nowe wcielenia gwiazd i śledzić poczynania utalentowanych uczestników. W show nie brakuje emocji, zaskoczeń oraz wielkich muzycznych wyzwań.

Popisy uczestników ocenia jury w składzie: Justyna Steczkowska, Stefano Terrazzino, Małgorzata Walewska i Piotr Gąssowski.

Zobacz również:

Uczestnicy programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w siódmym odcinku
Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Romantyczny duet wyciskał łzy w "Twoja twarz brzmi znajomo". Kto tym razem wygrał?

Michał Boroń
Michał Boroń

Natalia Muianga w poruszającej piosence "Walk on by" jako Dionne Warwick

Już wiadomo, że w najnowszym odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jedna z uczestniczek wcieli się w rolę Dionne Warwick - słynnej amerykańskiej piosenkarki z anielsko brzmiącym głosem. Wyzwanie to przypadło Natalii Muiandze, której przyjdzie się zmierzyć z utworem "Walk on by". Czego mogą spodziewać się widzowie?

Artystka w trakcie przygotowań do nadchodzącego docinka musiała położyć nacisk na wypracowanie odpowiedniego tonu głosu. Przy okazji starała się zminimalizować swój ruch. Aby w emocjonalny sposób opowiedzieć historię o nieszczęśliwej miłości, musiała włożyć w treningi nie tylko wiele wysiłku, ale także całe swoje serce.

Jurorzy zachwyceni występem Natalii Muiangi! "Było doskonale"

Z zapowiedzi odcinka dowiadujemy się, że jurorzy oczarowani będą występem Natalii. "Od początku widzieliśmy i wiemy, że doskonale śpiewasz, do tego jesteś piękna, a każdy twój ruch to jest poezja. Jesteś bardzo utalentowana. Ja ci z całego serca życzę, żebyś mogła być na scenie tylko sobą, żeby ludzie pokochali ciebie, tak jak my tutaj cię podziwiamy. I to wszystko, co mogę powiedzieć, bo sami państwo słyszeliście, że było doskonale" - usłyszymy z ust Justyny Steczkowskiej.

Natalia Muianga ma już za sobą wcielenia w sceniczne diwy - w pierwszym odcinku wystąpiła w roli Whitney Houston (co przyniosło jej zwycięstwo), a w piątym odcinku zaprezentowała się jako Beyonce. Jak pójdzie jej tym razem? Przekonajcie się, włączając Polsat w najbliższy piątek wieczorem!

Natalia Muianga czaruje jako Dionne Warwick w nowym odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"Polsat

Najnowsze