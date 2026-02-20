Przypomnijmy, że jesienią Polsat pokaże 26. edycję "Twoja twarz brzmi znajomo". Uczestnicy w programie wcielają się w gwiazdy muzyki, starając się jak najwierniej oddać ich głos i wizerunek.

Do tej pory stacja ujawniła, że na ekranie pojawią się Rafał Brzozowski, Gabriel Fleszar, Ida Nowakowska i Maria Sadowska. W tym gronie będzie można zobaczyć bryską.

Bryska w nowej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo"

Pod tym pseudonimem kryje się wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów Gabriela Nowak-Skyrpan. 25-latka długo ukrywała swoją tożsamość, początkowo nagrywając jako Gabees i Bryella. Już jako bryska wypuściła single, które zachwyciły stacje radiowe, a później albumy "moja ciemność" i "biorę wdech". Status przeboju zdobyła m.in. piosenka "You Were In Love" z filmu "365 dni: Ten dzień". Współpracuje z największymi gwiazdami polskiej sceny, m.in. Marylą Rodowicz i Dodą. Wielokrotnie występowała na koncertach Polsatu.

"Widzowie mogą spodziewać się różnorodnych interpretacji muzycznych i niezapomnianych występów. Gabriela łączy niezwykłą wrażliwość artystyczną z profesjonalizmem scenicznym, co sprawia, że każdy jej występ jest pełen emocji i pasji. Jesienna edycja show zapowiada się więc nie tylko jako muzyczna rywalizacja, ale także prawdziwa uczta dla fanów kreatywności i talentu" - zapowiada udział bryskiej serwis halotupolsat.pl.

Do połowy 2021 r. bryska w teledyskach nie pokazywała swojej twarzy, tłumacząc to introwertyzmem. Przez długi czas kryła się też za różową peruką.

Młoda wokalistka przez wiele osób została obwołana nadzieją polskiej sceny. Poza własną twórczością pisze również dla innych wykonawców - współtworzyła materiał na płytę "Aquaria" Dody , w tym przeboje "Melodia ta" i "Wodospady".

- Ja to bym w ogóle nie nazwała się nadzieją. To mnie stresuje, bo uważam się za zwykłą, normalną osobę, która robi muzykę i lubi ją robić - przekonywała bryska w rozmowie z Interią.

Jej twórczość to mieszanka indie popu, synth popu i muzyki elektronicznej.

