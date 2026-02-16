Znamy kolejną gwiazdę "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Maria Sadowska dołącza do grona uczestników nowego sezonu
Uwielbiany przez widzów Polsatu program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" doczeka się kolejnej edycji. Choć stacja zapowiedziała już, że w wiosennej ramówce w piątkowe wieczory zobaczymy nowy sezon "Must Be The Music", na jesień to "TTBZ" przejmie ekrany. W ostatnich tygodniach poznaliśmy dwóch pierwszych uczestników show - Idę Nowakowską oraz Rafała Brzozowskiego. Teraz produkcja spieszy z następnym ogłoszeniem. Do wspomnianych gwiazd dołączy Maria Sadowska.
"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to program, który widzowie Polsatu oglądają już od ponad dekady. Zadebiutował w 2014 r. i od tamtej pory wyemitowano aż 22 edycje, z których każda cieszyła się wielką popularnością. W tym roku miłośnicy show będą zmuszeni poczekać nieco dłużej na zmagania uczestników - nowa edycja zapowiedziana została dopiero na jesienną ramówkę. Na wiosnę miejsce "TTBZ" w piątkowe wieczory zajmie bowiem "Must Be The Music".
Niedawno w mediach pojawiły się wieści na temat pierwszej uczestniczki, która jesienią powalczy o Złotą Twarz w Polsacie. W nowym sezonie widzowie będą mogli zobaczyć Idę Nowakowską - tancerkę, aktorkę oraz prezenterkę telewizyjną, znaną m.in. z "You Can Dance" czy "Pytania na śniadanie". Niedługo później stacja ogłosiła, że w największe polskie oraz światowe gwiazdy w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" spróbuje wcielić się także Rafał Brzozowski - piosenkarz znany z hitu "Tak blisko" oraz były gospodarz "Koła Fortuny" czy "The Voice Senior".
Maria Sadowska wystąpi w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Nowy sezon zobaczymy w Polsacie jesienią
Teraz do grona uczestników "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" dołącza kolejna artystka - Maria Sadowska. W jej dorobku znajdują się zarówno sukcesy muzyczne, jak i filmowe, co z pewnością przyczyni się do świetnych występów w ramach show Polsatu. Od lat tworzy kompozycje swobodnie łącząc jazz, pop, funk oraz elektronikę, a w świecie kina sprawdza się w roli reżyserki oraz scenarzystki. Jest również członkinią Polskiej Akademii Fonograficznej. Co jeszcze wiemy o gwieździe?
Co wiemy o Marii Sadowskiej? Od wielu lat spełnia się w branży muzycznej oraz filmowej
Maria Sadowska jest absolwentką szkół muzycznych oraz filmowych - studiowała w Warszawie i Łodzi. Na scenie zadebiutowała będąc jeszcze małą dziewczynką. Występowała wtedy w dziecięcym zespole Tęcza. W 1993 r. wydała debiutancki album, zatytułowany "Jutro". Później pracowała w USA, spędzając czas w studiu nagraniowym ze światowej sławy producentami i artystami. Po powrocie do Polski postawiła na karierę solową i rozwijanie własnego, eksperymentalnego stylu.
W jej dyskografii znajdziemy albumy takie jak: "Marysia Sadowska", "Tribute to Komeda", "Demakijaż", "Spis treści", "Jazz na ulicach" czy "Początek nocy".
W 2009 r. Sadowska wkroczyła również na rynek filmowy i zaczęła swoją przygodę z reżyserią oraz scenopisarstwem. Gwiazda odpowiada za słynne produkcje, takie jak: "Dzień kobiet", "Sztuka kochania", "Girls to Buy", "Miłość na pierwszą stronę" czy "Pokusa".
W przeszłości wokalistka i reżyserka przez kilka lat spełniała się także w roli trenerki w programie TVP "The Voice of Poland". Do zwycięstwa doprowadziła wówczas aż troje swoich muzycznych podopiecznych.