"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to program, który widzowie Polsatu oglądają już od ponad dekady. Zadebiutował w 2014 r. i od tamtej pory wyemitowano aż 22 edycje, z których każda cieszyła się wielką popularnością. W tym roku miłośnicy show będą zmuszeni poczekać nieco dłużej na zmagania uczestników - nowa edycja zapowiedziana została dopiero na jesienną ramówkę. Na wiosnę miejsce "TTBZ" w piątkowe wieczory zajmie bowiem "Must Be The Music".

Niedawno w mediach pojawiły się wieści na temat pierwszej uczestniczki, która jesienią powalczy o Złotą Twarz w Polsacie. W nowym sezonie widzowie będą mogli zobaczyć Idę Nowakowską - tancerkę, aktorkę oraz prezenterkę telewizyjną, znaną m.in. z "You Can Dance" czy "Pytania na śniadanie". Niedługo później stacja ogłosiła, że w największe polskie oraz światowe gwiazdy w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" spróbuje wcielić się także Rafał Brzozowski - piosenkarz znany z hitu "Tak blisko" oraz były gospodarz "Koła Fortuny" czy "The Voice Senior".

Teraz do grona uczestników "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" dołącza kolejna artystka - Maria Sadowska. W jej dorobku znajdują się zarówno sukcesy muzyczne, jak i filmowe, co z pewnością przyczyni się do świetnych występów w ramach show Polsatu. Od lat tworzy kompozycje swobodnie łącząc jazz, pop, funk oraz elektronikę, a w świecie kina sprawdza się w roli reżyserki oraz scenarzystki. Jest również członkinią Polskiej Akademii Fonograficznej. Co jeszcze wiemy o gwieździe?

Co wiemy o Marii Sadowskiej? Od wielu lat spełnia się w branży muzycznej oraz filmowej

Maria Sadowska jest absolwentką szkół muzycznych oraz filmowych - studiowała w Warszawie i Łodzi. Na scenie zadebiutowała będąc jeszcze małą dziewczynką. Występowała wtedy w dziecięcym zespole Tęcza. W 1993 r. wydała debiutancki album, zatytułowany "Jutro". Później pracowała w USA, spędzając czas w studiu nagraniowym ze światowej sławy producentami i artystami. Po powrocie do Polski postawiła na karierę solową i rozwijanie własnego, eksperymentalnego stylu.

W jej dyskografii znajdziemy albumy takie jak: "Marysia Sadowska", "Tribute to Komeda", "Demakijaż", "Spis treści", "Jazz na ulicach" czy "Początek nocy".

W 2009 r. Sadowska wkroczyła również na rynek filmowy i zaczęła swoją przygodę z reżyserią oraz scenopisarstwem. Gwiazda odpowiada za słynne produkcje, takie jak: "Dzień kobiet", "Sztuka kochania", "Girls to Buy", "Miłość na pierwszą stronę" czy "Pokusa".

W przeszłości wokalistka i reżyserka przez kilka lat spełniała się także w roli trenerki w programie TVP "The Voice of Poland". Do zwycięstwa doprowadziła wówczas aż troje swoich muzycznych podopiecznych.

