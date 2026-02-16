Znamy kolejną gwiazdę "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Maria Sadowska dołącza do grona uczestników nowego sezonu

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Uwielbiany przez widzów Polsatu program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" doczeka się kolejnej edycji. Choć stacja zapowiedziała już, że w wiosennej ramówce w piątkowe wieczory zobaczymy nowy sezon "Must Be The Music", na jesień to "TTBZ" przejmie ekrany. W ostatnich tygodniach poznaliśmy dwóch pierwszych uczestników show - Idę Nowakowską oraz Rafała Brzozowskiego. Teraz produkcja spieszy z następnym ogłoszeniem. Do wspomnianych gwiazd dołączy Maria Sadowska.

Kobieta o blond włosach w jasnej, eleganckiej marynarce stoi na tle ściany z logotypami. Uśmiechnięta, z widocznym makijażem, patrzy prosto w obiektyw.
Maria Sadowska wystąpi w nowej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"Pawel WodzynskiEast News

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to program, który widzowie Polsatu oglądają już od ponad dekady. Zadebiutował w 2014 r. i od tamtej pory wyemitowano aż 22 edycje, z których każda cieszyła się wielką popularnością. W tym roku miłośnicy show będą zmuszeni poczekać nieco dłużej na zmagania uczestników - nowa edycja zapowiedziana została dopiero na jesienną ramówkę. Na wiosnę miejsce "TTBZ" w piątkowe wieczory zajmie bowiem "Must Be The Music".

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Najlepsi": Barbara Kurdej-Szatan znów zachwyca jako AdelePolsat

Niedawno w mediach pojawiły się wieści na temat pierwszej uczestniczki, która jesienią powalczy o Złotą Twarz w Polsacie. W nowym sezonie widzowie będą mogli zobaczyć Idę Nowakowską - tancerkę, aktorkę oraz prezenterkę telewizyjną, znaną m.in. z "You Can Dance" czy "Pytania na śniadanie". Niedługo później stacja ogłosiła, że w największe polskie oraz światowe gwiazdy w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" spróbuje wcielić się także Rafał Brzozowski - piosenkarz znany z hitu "Tak blisko" oraz były gospodarz "Koła Fortuny" czy "The Voice Senior".

Maria Sadowska wystąpi w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Nowy sezon zobaczymy w Polsacie jesienią

Teraz do grona uczestników "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" dołącza kolejna artystka - Maria Sadowska. W jej dorobku znajdują się zarówno sukcesy muzyczne, jak i filmowe, co z pewnością przyczyni się do świetnych występów w ramach show Polsatu. Od lat tworzy kompozycje swobodnie łącząc jazz, pop, funk oraz elektronikę, a w świecie kina sprawdza się w roli reżyserki oraz scenarzystki. Jest również członkinią Polskiej Akademii Fonograficznej. Co jeszcze wiemy o gwieździe?

Zobacz również:

Rafał Brzozowski wystąpi w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"
Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Są pierwsze szczegóły nowej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Jednym z uczestników został Rafał Brzozowski

Weronika Figiel
Weronika Figiel

Co wiemy o Marii Sadowskiej? Od wielu lat spełnia się w branży muzycznej oraz filmowej

Maria Sadowska jest absolwentką szkół muzycznych oraz filmowych - studiowała w Warszawie i Łodzi. Na scenie zadebiutowała będąc jeszcze małą dziewczynką. Występowała wtedy w dziecięcym zespole Tęcza. W 1993 r. wydała debiutancki album, zatytułowany "Jutro". Później pracowała w USA, spędzając czas w studiu nagraniowym ze światowej sławy producentami i artystami. Po powrocie do Polski postawiła na karierę solową i rozwijanie własnego, eksperymentalnego stylu.

W jej dyskografii znajdziemy albumy takie jak: "Marysia Sadowska", "Tribute to Komeda", "Demakijaż", "Spis treści", "Jazz na ulicach" czy "Początek nocy".

W 2009 r. Sadowska wkroczyła również na rynek filmowy i zaczęła swoją przygodę z reżyserią oraz scenopisarstwem. Gwiazda odpowiada za słynne produkcje, takie jak: "Dzień kobiet", "Sztuka kochania", "Girls to Buy", "Miłość na pierwszą stronę" czy "Pokusa".

W przeszłości wokalistka i reżyserka przez kilka lat spełniała się także w roli trenerki w programie TVP "The Voice of Poland". Do zwycięstwa doprowadziła wówczas aż troje swoich muzycznych podopiecznych.

Violetta Kapcewicz po wygranej w „The Voice Senior”. „Niektóre słowa zostaną tylko dla nas”INTERIA.PL

Najnowsze