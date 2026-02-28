Agnieszka Hekiert jest cenioną trenerką wokalną, a widzowie telewizji Polsat mogą kojarzyć ją z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie przygotowuje gwiazdy do występów w coraz to innych wcieleniach.

Agnieszka Hekiert zdradza kulisy show Polsatu. "To dla mnie cudowna sytuacja"

"Kręcimy, kręcimy i wykręcimy na jesień dla was coś fajnego. Już wiem, że to będzie bardzo mocna edycja. Jesteśmy w nowym, bardzo pięknym studio, które jest przestrzenne i po prostu cudowne" - opowiedziała Interii Muzyce trenerka.

"Mówię serio - mamy bardzo zdolnych uczestników. Co ciekawe, są już bywalcami scen, dlatego wiedzą, czego chcą i czego oczekują, a ja im lekko podpowiadam i wymieniamy się przemyśleniami. To dla mnie cudowna sytuacja. Świetna, świadoma ekipa, taka poskładana. Można z nią porozmawiać nawet na głębsze tematy - dlaczego, co, w jakim celu coś się dzieje na scenie. Póki co jestem zachwycona. Co prawda to dopiero początek nagrywek jesiennej edycji, ale na razie jest świetnie" - dodała.

Agnieszka Hekiert, sięgając pamięcią do zeszłych edycji, opisała moment, gdy nagrania programu zmierzają do wielkiego finału i stają się coraz bardziej zaawansowane oraz intensywne: "Z jednej strony wokalnie wiedzą, co robić, a z drugiej są coraz bardziej zmęczeni. Wtedy trzeba ich oczywiście wspierać, pomagadać, niekiedy nawet wyręczać. To instensywny czas. Chcemy, żeby jak najlepiej i jak najłatwiej wspominali nasz program".

"Ja tu jestem już od 22 i pół edycji, więc wiem mniej więcej co i jak, gdzie i kiedy. Jeżeli mają jakieś wątpliwości, muszą je sami przejść i sami do nich dojść. Muszą czasem dostać bęcki, żeby zrozumieć, że nie każda droga działa. A artyści przecież są indywidualistami. Dogadujemy się póki co fajnie, zobaczymy, co będzie dalej!" - skwitowała Agnieszka Hekiert.

