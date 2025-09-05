Przyszedł czas na 22. edycję programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a wraz z nim nowi uczestnicy, nowe muzyczne historie i wcielenia, które z pewnością zachwycą widzów show Polsatu. Odwiedziliśmy studio "Twojej Twarzy" i porozmawialiśmy między innymi z jurorami programu o tym, czego możemy spodziewać się w jesiennej odsłonie formatu.

Justyna Steczkowska na planie "TTBZ". "Na chwilę zapomnieliśmy o różnicach, poglądach i polityce"

'"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to tak naprawdę program o przemianach. Przychodzą tutaj zawodowi artyści o różnym stopniu umiejętności, jeśli chodzi o śpiewanie, bo oczywiście aktorzy uczą się tego w szkołach i na uczelniach mają elementy śpiewania, jednak co innego mieć elementy śpiewania, a co innego być osobą, która śpiewa. Dla mnie ten program to przede wszystkim program o przemianach, o nauce, o rozwoju - muzycznym i aktorskim. Szalenie namawiam wszystkich, którzy chcą wziąć udział w tym programie, a już mają swoje sukcesy na koncie" - opowiedziała Interii Muzyce Justyna Steczkowska.

"Nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak bardzo poza strefą komfortu przychodzi olbrzymi rozwój. To w tym programie bardzo widać. Ktoś, kto nie rokował na początku, nagle nas, jurorów, powala. 'Jak to możliwe?' - chciałoby się pomyśleć. A no możliwe! Praca, świetni trenerzy, krótki czas, kiedy trzeba się wszystkiego nauczyć i zrobić postępy - to wszystko działa na korzyść artystów, którzy tutaj występują. Dla nas, jako komisji, to cudowne obserwować rozwój uczestników. Gdy widzimy, że ktoś początkowo niepewny swoich umiejętności nagle w finałowych odcinkach błyszczy jak złoto, to naprawdę wspaniałe uczucie" - dodała wokalistka.

Zapytaliśmy również Justynę Steczkowską o wspomnienia z tegorocznej Eurowizji. "Jestem dumna z Polaków. Tyle dobrej energii przyszło razem z Eurowizją, że jestem wam ogromnie wdzięczna. To jest coś, czego się naprawdę nie spodziewałam. Tyle ludzi połączyło się ze sobą - na chwilę zapomnieliśmy o różnicach, poglądach i na szczęście polityce" - przyznała gwiazda.

Małgorzata Walewska ostro o programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". "To nie jest beztroska zabawa"

"Myślę, że ten program jest przede wszystkim wyjątkową okazją dla utalentowanych ludzi, żeby rozwinąć swoje kompetencje, żeby dowiedzieć się czegoś o sobie, żeby poszerzyć swoje możliwości. Nie wolno zapominać też o tym, że mamy wspaniałych trenerów, którzy potrafią wyciągnąć z człowieka takie talenty, o których ten sam nie wiedział. Ludzie tutaj przekraczają granice i pokazują się od takiej strony, gdzie nikt by się tego nie spodziewał" - opowiedziała Interii Muzyce Małgorzata Walewska. Całą rozmowę z artystką i jurorką obejrzycie poniżej!

Stefano Terrazzino o show Polsatu "TTBZ". "Ludzka część jest bardzo inspirująca"

"To nie jest udawane, to nie jest film. To są prawdziwe ludzkie emocje i zmiana na lepsze, co jest niezwykle budujące. My, jurorzy, bardzo się cieszymy, gdy uczestnikom dobrze idzie. Zmiana jest kluczowa, jednak jest możliwa tylko wtedy, gdy zmierzymy się z czymś trudnym, niewygodnym" - przyznał Stefano Terrazzino, porównując dodatkowo program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" do konkursów tanecznych. Na czym polega różnica? I na co należy zwrócić uwagę? Koniecznie sprawdźcie naszą rozmowę ze Stefano!

Piotr Gąsowski szczerze o "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". "Ja się wzruszam"

"Tutaj nie wszyscy są aktorami i to od razu widać. Aktor, jak nie dośpiewa, to dogra, wokalista, jak nie dogra, to dośpiewa. To jest program o pracy i przemianach - zawsze to powtarzam. Ja się wzruszam, gdy widzę, że tutaj wszystko się łączy, gdy obserwuję zaskoczenie uczestników - że mogą, umieją i pokonują. Im jesteś mniej świadomy, tym jesteś bardziej zaskoczony" - zdradził Interii Piotr Gąsowski, który przyznał również, że w programie spędził już 1/3 swojego zawodowego życia. Zobaczcie naszą całą rozmowę z jurorem!

Maciek Rock o kulisach programu "TTBZ". "To wielkie wyzwanie"

"To nie jest tylko i wyłącznie czysta radość, wystąpić na naszej scenie. Czasami to jest wielkie wyzwanie i czasami nasi uczestnicy muszą pokonać wiele barier, żeby się przełamać, żeby wystąpić, zatańczyć, żeby pójść pierwszy raz w życiu na obcasach. Po występie obserwuję u uczestników wielką ulgę, ale i szybką chęć ponownego wystąpienia" - oznajmił Maciej Rock, prowadzący program.

