"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to program, który zadebiutował na antenie Polsatu w 2014 r. i od tamtej pory nieustannie podbija serca telewidzów. Wyemitowano już 22 edycje, z których każda cieszyła się ogromną popularnością. Produkcja zapowiedziała, że w wiosennej ramówce miejsce "TTBZ" zajmie tym razem "Must Be The Music", lecz nic straconego. Miłośnicy show mogą spodziewać się 23. sezonu jesienią tego roku!

Niedawno media obiegła informacja o pierwszej uczestniczce, która powalczy o wygraną w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W największe światowe i polskie gwiazdy w nowym sezonie wcieli się Ida Nowakowska - tancerka, aktorka oraz prezenterka telewizyjna, znana m.in. z "You Can Dance" czy "Pytania na śniadanie".

Poznaliśmy kolejnego uczestnika "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Program powróci jesienią

Choć do emisji nowych odcinków programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" pozostało jeszcze wiele miesięcy, właśnie poznaliśmy kolejnego uczestnika. Jak donosi Pomponik, u boku Idy Nowakowskiej pojawi się muzyczna gwiazda - Rafał Brzozowski. Piosenkarz może pochwalić się dużym doświadczeniem scenicznym, a telewizyjne programy rozrywkowe również nie są mu obce. Jak poradzi sobie natomiast z wyzwaniem aktorskim?

Rafał Brzozowski zasłynął jako wokalista. Później był twarzą wielu programów telewizyjnych

Rafał Brzozowski zyskał popularność wśród Polaków dzięki występom w pierwszej edycji "The Voice of Poland" w 2011 r. Po programie rozpoczął muzyczną karierę, podczas której wydał aż sześć albumów studyjnych, lansując przeboje takie jak "Tak blisko" czy "Nie mam nic". W 2021 r. udało mu się zostać reprezentantem Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji. Wyruszył na podbój międzynarodowej sceny z piosenką "The Ride", lecz odpadł z rywalizacji na etapie półfinałów.

W latach 2017-2024 piosenkarz był jedną z głównych twarzy Telewizji Polskiej. Spróbował swoich sił jako prezenter - poprowadził "Koło fortuny", "Jaka to melodia?" czy "The Voice Senior". Był gospodarzem licznych koncertów oraz festiwali. Widzowie docenili jego działalność telewizyjną, dzięki czemu zdobył prestiżowe nagrody - Telekamerę oraz SuperJedynkę.

Widzowie Polsatu mogą pamiętać zmagania wokalisty w innym programie - "Tańcu z gwiazdami". Lata temu Brzozowski trenował i występował u boku Izabeli Janachowskiej, lecz nie udało mu się wówczas zdobyć Kryształowej Kuli.

