Widzowie bezlitośni dla trenerów "The Voice Senior". "Słabe, przełączyłem"

"'The Voice Senior' to nie tylko wielkie polskie szlagiery i światowe przeboje! To przede wszystkim historie, które chwytają za serce. Już od pierwszego odcinka poznamy niezwykłe opowieści o miłości, walce, pasji, trudnych wyborach i odwadze, by w jesieni życia stanąć w świetle jupiterów" - podkreślali producenci przed startem programu.

Uczestników - w "The Voice Senior" występują osoby powyżej 60. roku życia - ocenia czwórka trenerów: debiutująca w tej roli Majka Jeżowska (zastąpiła Małgorzatę Ostrowską) oraz Robert Janowski (po raz drugi jako trener), wracająca do programu Alicja Majewska i Andrzej Piaseczny.

W roli prowadzących w tym roku można zobaczyć Martę Manowską i Łukasza Nowickiego.

Widzowie mają zastrzeżenia do trenerów "The Voice Senior"

Choć widzowie tłumnie chwalą uczestników nowej edycji show TVP, nie mają dobrego zdania o trenerach.

Internautom nie podoba się, że trenerzy nie odwrócili się przy naprawdę dobrych głosach, a także, że śpiewają razem z uczestnikami i rozmawiają w trakcie ich występów. "Uczestnicy fajnie śpiewają, ale jury do niczego zamiast słuchać to oni śpiewają sobie, aż zapominają wcisnąć grzyba. Masakra dla mnie są wkurzający", "To nie jest program dla jurorów. Śpiewają i zagłuszają uczestników. Należy im na to zwrócić uwagę", "Oglądam program i zastanawiam się - po co?! Kogo chcecie wybrać, skoro nie odwracacie się? Szukacie zawodowców?! Normalne, że ludzie mają tremę i czasem załamuje się im głos, więc może więcej wyrozumiałości 'państwo' na fotelach. Irytujące jest Wasze zachowanie między sobą. Nie rozumiem, dlaczego odradzacie odwracanie się komuś, kto chce nadusić przycisk? Słabe to trochę". "Nie rozumiem zachowania jury wobec innych uczestników, którzy śpiewali równie dobrze. Program przegadany, jurorzy zachowują się nieprofesjonalne" - piszą w mediach społecznościowych.

Widzowie zarzucają trenerom również, że ci nie podejmują decyzji samodzielnie, tylko szukają potwierdzenia wśród innych. "Żenada. Jurorzy nie mają własnego zdania tylko patrzą na Janowskiego. Jak powie bierzcie go to biorą. Jak coś mu nie pasuje, choćby interpretacja utworu to choćby ktoś świetnie zaśpiewał, to nikt nie odważył się odwrócić. Słabe, przełączyłem", "Wczoraj był świetny pan, który grał na fortepianie i zrobił super swoją interpretację utworu. Majka już miała naciskać, ale p. Janowski ją zrugał wzrokiem i się Pan nie dostał. A był najlepszy ze wszystkich. Pytanie takie... może by jurorów parawanami przedzielić, żeby się nie bali podejmować samodzielnych decyzji?" - proponują w mediach społecznościowych, wspominając m.in. występ Roberta Zapory.

„The Voice Senior”: Takiej sytuacji jeszcze w TVP nie było! TVP