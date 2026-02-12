Wielkimi krokami zbliża się finał 7. edycji "The Voice Senior". W ostatnich tygodniach widzowie TVP bacznie śledzili poczynania utalentowanych wokalistów po 60. roku życia, którzy pokonali wszelkie bariery i zdecydowali się spełnić muzyczne marzenia, na które nigdy nie jest za późno. Już w najbliższą sobotę, 14 lutego, publiczność wybierze zwycięzcę sezonu, poprzez specjalne głosowanie SMS-owe.

Finał "The Voice Senior" zbliża się wielkimi krokami! Czego mogą spodziewać się widzowie?

Wielki finał będzie ponad dwugodzinną muzyczną ucztą, którą twórcy show zdecydowali się podzielić na dwie części, dawkując widzom emocje. W pierwszym etapie na scenie zaprezentują się wszyscy finaliści - po dwóch uczestników z każdej drużyny. Następnie Alicja Majewska, Robert Janowski, Majka Jeżowska i Andrzej Piaseczny staną przed trudną decyzją. Będą zmuszeni wskazać po jednej osobie ze swojej ekipy, która odpadnie przed ostatecznym starciem. W programie pozostanie czworo seniorów, których losy będą leżały jedynie w rękach telewidzów.

Gdy na scenie pozostanie czwórka wokalistów, każdy z nich zaśpiewa po dwa utwory. To te wykony zadecydują o ostatecznym triumfie. Stawka jest wysoka - najlepiej śpiewający senior zdobędzie nie tylko prestiżową statuetkę "The Voice Senior", lecz także 50 tys. złotych. Co więcej - każdy z trzech pozostałych finalistów również otrzyma nagrodę pieniężną wysokości 15 tys. złotych, aby móc dalej rozwijać swoją muzyczną drogę.

W finale nie zabraknie występów specjalnych. Gościem muzycznym wieczoru została pierwsza dama polskiego jazzu - Ewa Bem. Na scenie zaśpiewa także zwycięzca poprzedniej edycji, Wojciech Bardowski.

Kto powalczy o zwycięstwo w 7. edycji "The Voice Senior"? Oto wszyscy finaliści!

W drużynie Alicji Majewskiej do finału dotarła Grażyna Osmala. Seniorka obdarzona została niezwykłą barwą głosu, a swoją przygodę ze sceną rozpoczęła u boku siostry, występując w chórkach Krystyny Prońko (podczas KFPP w Opolu w 1981 r.). Od dwóch dekad współtworzy duet ze swoim partnerem Markiem, bawiąc lokalną społeczność i śpiewając w Senior Band. Jest wielką miłośniczką Włoch oraz włoskiej piosenki, co doprowadziło ją do zwycięstwa w XXI Festiwalu Internazionale Della Canzone Napoletana.

Drugim przedstawicielem drużyny Alicji Majewskiej jest Albert Czarkowski - charyzmatyczny wokalista i instrumentalista, który oczarował trenerów swoją sceniczną klasą. Wychował się w rodzinie estradowej, dzięki czemu zdobywał doświadczenie już jako nastolatek, grając wówczas na klarnecie, saksofonie i basie. Przez lata koncertował za granicą jako instrumentalista, aby po powrocie do Polski odkryć swoją pasję do śpiewu. Na co dzień występuje w Ogrodzie Różanym wraz ze swoją żoną, Basią.

W finale zaprezentuje się także Artur Słowik, będący podopiecznym Majki Jeżowskiej. Jest nie tylko wokalistą, lecz także żeglarzem i animatorem kultury w Stargardzie. Jego pierwszą miłością jest muzyka, a drugą woda, rejsy i szkolenie młodych adeptów żeglarstwa. Próbował swoich sił na scenie już w 1987 r. - wygrał wówczas opolskie Debiuty z zespołem Operating Conditions, odbierając gratulacje od cenionych Wojciecha Młynarskiego i Andrzeja Zauchy. Po latach przerwy udowadnia, że na muzyczne marzenia nigdy nie jest za późno - występuje nie tylko w "The Voice Senior", lecz na co dzień także w Big Band Stargard.

Artur Słowik to finalista "The Voice Senior" z drużyny Majki Jeżowskiej fot. Natasza Mludzik TVP

Drugim z uczestników drużyny Majki Jeżowskiej jest Robert Ziętara. Seniora można nazwać utalentowanym obieżyświatem, który uwielbia zarówno muzykę, jak i malarstwo. Jego kariera wystartowała za sprawą śląskich, rockowych zespołów. Życiowe tragedie w pewnym momencie zmusiły go do emigracji z paszportem w jedną stronę - przez Grecję i Cypr trafił ostatecznie do Norwegii. Tam pracował jako projektant ogrodów, prowadził własną firmę i malował, aż wreszcie po latach powrócił do Polski, a występ w "The Voice Senior" jest dla niego symbolem pogoni za dawnymi marzeniami.

W drużynie Roberta Janowskiego pozostał Ryszard Orecki - człowiek wielu pasji i talentów. Na wielkiej scenie zadebiutował w 1988 r., jako lider zespołu Kryterium, śpiewając w opolskich Debiutach pod okiem samego Grzegorza Ciechowskiego. Wcześniej miał okazję występować na festiwalu w Jarocinie czy Reggae nad Wartą. Oprócz muzyki spełnia się także jako odznaczany darter i sternik morski, w wolnych chwilach pielęgnując swoją kolekcję ponad tysiąca płyt winylowych.

Do finału Robert Janowski doprowadził także Małgorzatę Skrzypczak - emerytowaną nauczycielkę WF-u, która rozwija swoje profile w sieci pod pseudonimem "Biegająca Babcia". Jest sportsmenką roku w Wielkopolsce i autorką książki motywacyjnej, ale w sercu zawsze gra jej muzyka. Ma za sobą niezwykle trudny moment w życiu - walkę z nowotworem - podczas której udowodniła, że jej hart ducha jest nieograniczony. Rok po diagnozie przebiegła półmaraton, a teraz stara się powrócić też do scenicznych marzeń z młodości.

Małgorzata Skrzypczak została finalistką "The Voice Senior" fot. Natasza Mludzik TVP

W finale zobaczymy także Krzysztofa Koziarskiego, będącego podopiecznym Andrzeja Piasecznego. Choć wybrał zawód elektryka, ma duszę artysty. Senior czuje bluesa i jest mistrzem gry na harmonijce, klawiszach oraz gitarze. Choć w młodości usłyszał od jurora w katowickim Spodku, że "jeden Krawczyk w Polsce wystarczy", jego ballady i tak trafiły na antenę radiowej "Powtórki z rozrywki". Latami prowadził lokalne konkursy talentów, aż wreszcie sam postanowił spróbować swoich sił na telewizyjnej scenie.

W drużynie Piaska do finału dotarła także Violetta Kapcewicz, przez wielu nazywana objawieniem tej edycji. Swoją muzyczną karierę budowała w Orkiestrze Rozrywkowej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Może pochwalić się wygraną na Festiwalu Piosenki Radzieckiej, a także działalnością w zespole Orfeusz. Przez blisko 20 lat śpiewała dla niemieckich publiczności z ramienia PAGART-u, a po powrocie przejęła lokalne sceny w okolicach Karkonoszy. Na scenie "The Voice Senior" zamierza spełnić obietnicę daną samej sobie.

Finaliści z drużyny Andrzeja Piasecznego fot. Natasza Mludzik TVP

